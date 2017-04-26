Переговоры по итогам инспекции Россельхознадзора белорусских молочных предприятий пройдут на следующей неделе в Москве на площадке Минсельхоза России.

Как сообщил 27 апреля замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Субботин перед церемонией открытия III Международного форума "Беларусь молочная", в промежуточном отчете по итогам инспекции Россельхознадзора глобальных замечаний нет, передает БЕЛТА .

«Они касаются моментов, которые всегда есть на работающих предприятиях - что-то нужно подправить, что-то ужесточить. Некоторые замечания были устранены уже в процессе проверок. Мы подготовим ответ на этот отчет в ближайшие дни. И затем, на следующей неделе, я поеду в Москву для ведения дальнейших переговоров», - сказал он.

В свою очередь глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц отметил, что ответ на замечания Россельхознадзора по итогам инспекций будет дан до 1 мая. А начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексей Богданов рассказал, что торговые балансы поставок продовольствия между Беларусью и Россией предварительно согласованы.

Одновременно с переговорами в Москве в Беларусь приедет следующая инспекция Россельхознадзора. «Эти мероприятия пройдут независимо друг от друга», - добавил Александр Субботин.

«Надеемся, что в рабочей обстановке мы все-таки откроем наши предприятия для поставок на российский рынок. Некоторые предприятия открыты частично: одни по поставкам масла, другие - сухого молока. Мы работаем над тем, что открыть полностью всю линейку, весь спектр продукции предприятий, чтобы весь товар попал на стол к российским потребителям», - сказал он.

По его словам, на днях будет определена дорожная карта очередной инспекции Россельхознадзора. В ней будет оговорено, какие предприятия будут инспектировать специалисты ведомства и сколько продлится инспекция. В Минске полагают, что предприятий будет около десяти.