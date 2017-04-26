

На коляску возлагается множество функций: она должна быть безопасной, удобной для малыша, практичной, компактной, а еще маневренной и красивой. Выбрать и купить детскую коляску лучше до рождения малыша, тогда у родителей будет время обстоятельно подойти к процессу выбора, а у будущей мамы будет возможность принять в нем непосредственное участие.

Выбираем первый транспорт





При выборе коляски следует обратить внимание на следующие параметры:

габариты и вес, если модель будет транспортироваться в лифте или подниматься по ступенькам;

спальное место и место для сидения;

регулировка ручки по высоте, еще лучше, если ручка перебрасывается спереди назад;

компактность.

Как долго ребенку нужна коляска?





Как правило, ребенку нужна коляска до 3 лет. Бывает, что малыш крепнет быстро и любит ходить пешком, тогда колясочку убирают к 2–2,5 годам. Но обычно детки любят поспать на свежем воздухе после насыщенной прогулки, скоротать время по пути в супермаркет в обнимку с любимой игрушкой. Тогда она необходима, чтобы не пришлось тащить на руках домой двойной груз: покупки и ребенка.

Люлька, трансформер, модульная — что лучше?





Коляски бывают трех типов: люлька, трансформер, модульные.

Коляска-люлька из всех перечисленных типов послужит малышу наиболее короткий период — максимум до 7 месяцев.

Модульные коляски весьма удобны: на шасси легко устанавливаются люлька, прогулочный блок или автомобильное кресло. Модули легко снимаются, что дает возможность переносить их с малышом, не нарушая его сна.

Трансформеры являются наиболее популярными моделями на сегодняшний день. Они легко трансформируются из лежачего положения в сидячее, что дает возможность использоваться ее с рождения до 3 лет. Родители предпочитают купить детскую коляску этой модели за неоспоримые достоинства: компактная в сложенном виде, просторное спальное место, возможность сэкономить на покупке отдельно люльки и прогулочной.

Книжка или трость — складываем коляску





По типу конструкции модели делятся на книжки и трости.

Коляска-трость представлена в широком ассортименте, как ценовом, так и модельном. Она хорошо подойдет для семей, постоянно находящихся в разъездах. Сложенная, она легко умещается в транспорт, имеет компактные размеры в разложенном виде. Из недостатков — может быть недостаточно жесткой.

Коляска-книжка более основательная, прочная, с удобным глубоким сидением.

Дополнительные аксессуары





Сегодня производители бюджетных вариантов предлагают купить детскую коляску, сэкономив на аксессуарах, которые потом докупаются самостоятельно.

Дождевики, москитные сетки. Пригодятся те и другие, но москитные сетки будут актуальны только для люльки в летнее время.

Козырек от солнца, если модель не укомплектована таковым. Можно также приобрести крепление для обычного зонтика.

Зимний конверт для ребенка, муфта для рук маме — залог долгой зимней прогулки.

К необязательным аксессуарам можно отнести крепление для бутылочки, чашки, дополнительные органайзеры, поднос для еды и др.

Если коляску ведет в сторону?





Бывает так, что новую коляску при езде ведет в сторону. Чтобы не тратить деньги на ремонт, родители могут попробовать самостоятельно справиться с проблемой. Причин может быть несколько: с одной стороны колеса накачаны больше, чем с другой, несимметричная рама, кривая ось колеса или, при регулируемых рессорах, неодинаковая регулировка жесткости. Проблема, как правило, решается в домашних условиях.

Когда новая коляска скрипит…





Скрип у новой колясочки появляется в двух случаях: необходимо смазать рессоры или колеса. Смазка проводится в домашних условиях, спрей для смазки можно купить в вело- или автомагазине. После смазки скрип, как правило, проходит. Обычно после сырой или мокрой погоды, после перегруза корзины покупками скрип появляется снова, тогда смазку необходимо повторить.

Старые коляски выдает скрип пластика, который со временем утрачивает свои свойства. Скрип пластика исправить невозможно, единственный выход — купить детскую коляску на замену старой.

Идеальный вес коляски





Легкая маневренная и удобная модель — мечта каждой мамы. Только возможно ли совместить эти понятия? К сожалению, купить детскую коляску, которая объединяла бы все эти критерии практически невозможно.

Реальный вес начинается от 3 килограмм. Но следует учитывать, что легкая модель, кроме своего веса, не имеет больше никаких преимуществ, а недостатков целый ряд: каркас быстро ломается, она мало функциональная, жесткая при езде и легко переворачивается.

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