Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис заявил, что на предстоящем чемпионате мира перед командой будет ставиться задача бороться за медали.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я и раньше говорил, что нужно ставить высокие цели. Если не нацелен на медали, то никогда их и не выиграешь. А если постепенно идешь к цели, то рано или поздно достигнешь ее. Понятно, что в нашем случае это длинный и тернистый путь.

При этом перед каждым тренером я ставлю задачу максимально хорошо подготовить каждого отдельно взятого хоккеиста. Нет плохих учеников — есть неважные учителя.

Дэйв Льюис также высоко оценил уровень нынешней сборной.

— Это сильнейшая команда, которую я везу на чемпионат мира по хоккею. Особенно выделю защиту. Хенкель, Шинкевич, Лисовец и Коробов достигли прогресса. Есть габаритные защитники, отобраться на чемпионат имеет хорошие шансы молодой Павел Воробей. Восемь из девяти имеющихся в нашем расположении игроков обороны попадут в заявку на чемпионат. Что касается Фальковского и Дюкова, то для них сезон уже завершен.

Говоря о вратарской линии, Льюис отметил, что в товарищеских матчах против Франции сыграют Кевин Лаланд и Михаил Карнаухов, а первым номером сборной он видит канадца.

— Если бы выбор предстояло сделать именно сегодня, я поставил бы на стартовый матч чемпионата мира против Финляндии именно Кевина. Верю, что он может показать себя.

Напомним, в субботу сборная вылетает в Бордо, где сыграет два товарищеских матча с Францией, а затем отправится в Париж. Там наша команда сыграет в групповом этапе чемпионата мира против Финляндии, Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

Четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал, худшая — вылетит из топ-дивизиона.

На данный момент к чемпионату мира готовятся следующие хоккеисты.

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко (ХК «Северсталь», КХЛ), Владимир Денисов (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Олег Евенко («Кливленд», АХЛ).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба — ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Шарль Лингле (ХК «Айсберен» Берлин, DEL).