



США начали проверку обоснованности импорта алюминия в страну. Первым под ограничения может попасть Китай. П, проверка в отношении китайского алюминия уже началась.

По словам министра торговли Америки Уилбура Росса, проверка связана с тем, что американские производители не способны конкурировать с поставками из-за рубежа, сообщает Reuters . За последние годы полностью закрылись или временно приостановили производство несколько заводов, добавил он. Также проверка вызвана тем, что для производства новейших образцов военных самолетов США, в том числе истребителей F-35, требуется алюминий высокой чистоты. Его производит только один завод в США — Century Aluminum. Этот алюминий используется в обшивке наземной военной техники, а также кораблей.

«В то самое время, как наши военные нуждаются во все большем объеме высококачественного алюминия, мы производим все меньше и меньше. У нас всего один производитель алюминия нужного качества», — приводит агентство слова Росса.

В результате расследования ведомство должно установить, соответствует ли объем внутреннего производства нуждам оборонной промышленности, а также оценить влияние сокращения рабочих мест на национальную безопасность.

При этом Росс подчеркнул, что озабоченность вызывает не только Китай, но и поставки из других стран, включая Россию. «Это не китаефобская программа, это связано с глобальной проблемой», — заявил он. Будет ли ведомство проверять поставки других государств, не уточняется.

Ранее агентство сообщало о планах президента Дональда Трампа инициировать похожую проверку импорта в США. Это также объяснялось опасениями за качество производимой брони для кораблей.