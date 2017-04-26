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США начали расследование импорта алюминия
27.04.2017 13:15 — Разное | Ежедневник
США начали проверку обоснованности импорта алюминия в страну. Первым под ограничения может попасть Китай. П, проверка в отношении китайского алюминия уже началась.
По словам министра торговли Америки Уилбура Росса, проверка связана с тем, что американские производители не способны конкурировать с поставками из-за рубежа, сообщает
«В то самое время, как наши военные нуждаются во все большем объеме высококачественного алюминия, мы производим все меньше и меньше. У нас всего один производитель алюминия нужного качества», — приводит агентство слова Росса.
В результате расследования ведомство должно установить, соответствует ли объем внутреннего производства нуждам оборонной промышленности, а также оценить влияние сокращения рабочих мест на национальную безопасность.
При этом Росс подчеркнул, что озабоченность вызывает не только Китай, но и поставки из других стран, включая Россию. «Это не китаефобская программа, это связано с глобальной проблемой», — заявил он. Будет ли ведомство проверять поставки других государств, не уточняется.
Ранее агентство сообщало о планах президента Дональда Трампа инициировать похожую проверку импорта в США. Это также объяснялось опасениями за качество производимой брони для кораблей.
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США начали проверку обоснованности импорта алюминия в страну. Первым под ограничения может попасть Китай. П, проверка в отношении китайского алюминия уже...
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