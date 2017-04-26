Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич анонсировала изменения в Трудовой кодекс. По ее словам, поправки в документ будет вноситься с учетом новых форм занятости населения.



Ирина Костевич. Фото с сайта Министерства экономики

— Мы говорим о том, что XXI век выдвигает новые формы занятости. При этом первый шаг, который должен быть сделан, — это совершенствование законодательства в сфере труда, — заявила Ирина Костевич на международном форуме «Профсоюзы и будущее сферы труда», передает БЕЛТА .

По ее словам, «в белорусское трудовое законодательство регулярно вносятся изменения с учетом тех требований, которые выдвигает время». В том числе будут учитываться новые формы занятости населения.

Ирина Костевич обратила внимание, что сегодня стандартное рабочее место с 8-часовым рабочим днем часто имеет варианты — и по форме, и по содержанию. Например, это может быть дистанционная работа. «Поэтому будут внесены изменения в Трудовой кодекс», — отметила министр. Она также добавила, что в этом вопросе будет серьезно изучаться мировой опыт.

В международном форуме «Профсоюзы и будущее сферы труда», который проходит 27−28 апреля в Минске, принимают участие представители 26 государств.