- Дождь весной — это проблема?

— Конечно, люди жалуются на погоду. По статистике у нас в стране только 28 полностью солнечных дней. Когда люди смотрят в окно и видят пасмурную погоду, они ощущают упадок сил.

Когда на улице дождливо, наш организм подсознательно готовится к зиме. Когда весной "осенняя" погода, организм человека теряется, не знает, как реагировать на погоду. Многим людям кажется, что вот-вот наступят холода, из-за этого падает настроение, хочется больше есть и меньше ходить на работу.

- От плохой погоды страдают только белорусы?

— Во многих северных странах, скажем, Норвегии, Швеции, Дании, люди гораздо веселее и улыбчивее, чем мы, и это связано не с количеством солнечных дней, а с их внутренним позитивом, способностью, несмотря на непогоду, оставаться в контакте со своей внутренней реальностью, с тем, что им приносит радость и удовольствие.

- Дети и взрослые одинаково реагируют на плохую погоду?

— Нормальный ребенок обычно веселый и жизнерадостный, ему вообще все равно, какая погода за окном.

Отношение к погоде формируется в том числе и семьей. Если метеозависимые родители проснулись, а погода плохая — то мама становится злой, начинает дергать ребенка, что, мол, одежда для улицы не подходит; все это производит на ребенка впечатление. Особенно это влияет на девочек, когда, например, мама покупает дочке "платье для принцессы", в котором ходить невозможно. Такая одежда легко пачкается, и ребенок будет часто слышать: "ты же вымазалась, ты же девочка, куда ты лезешь". Постепенно желание играть сменяется самоконтролем. Поэтому девочки и девушки более зависимы от погоды: якобы в непогоду она будет непривлекательна, ведь дождь вымажет обувь и новое пальто, а прекрасный принц, ради которого она нарядно одета, ее не заметит.

- Какими простыми способами можно поднять настроение в сырую погоду?

— Как не смешно звучит, но это банальная зарядка. Сделав с утра несколько приседаний, отжиманий, мы включаем свой организм, заставляем сердце прокачивать кровь по телу. Начинают выделяться гормоны, которые дают нам энергичное состояние и чувство удовольствия. Белорусы же любят поспать подольше, вскочить и бежать на работу.

Также следует оставлять утром время, чтобы войти в свой привычный ритм. Есть люди, которые как рептилии: им надо нагреться на солнце. Поэтому аналогично людям, которые долго входят в бодрое состояние, надо вставать совсем не так, что мыслями они еще в постели, а ноги уже бегут к общественному транспорту.

С утра нужно пить напитки, которые поднимают настроение. Мне кажется, хороший вариант — вода с лимонным соком, с медом, где есть все природные источники силы.

Хороший способ поднять настроение, но ведущий к злоупотреблению — это еда. В детстве, чтобы успокоиться, мы получали сладкое мамино молочко. И многие люди теперь с самого утра начинают закидываться булочками, конфетками. Самый легкий способ поднять настроение потом оборачивается и самой большой проблемой в борьбе с лишним весом.

Еще один способ поднятия настроения — погружение в виртуальную реальность. Игры, просмотры сериалов, социальные сети. Это могло бы быть весело, если бы не было грустно. Ведь как только ты возвращаешься в реальность и смотришь в окно, там те же самые тучки.

- Т.е. нужно смотреть в глаза реальности и принимать погоду как есть?

— Люди могут жить даже на Северном полюсе, если им нравится работа, если они находят удовольствие от близких отношений, от семьи, от друзей. Необязательно, чтобы светило солнце! Можно получить удовольствие, посетив аквапарк, сходив в боулинг, пройдя квест. Вместо стенаний, как плохо жить без солнца, как погода мешает совершить трудовые подвиги, лучше тратить время на бодрое времяпровождение: заниматься спортом, учиться — тогда мы были бы счастливее.