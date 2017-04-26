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Уличные билборды oneFactor смогут «узнавать» прохожих

27.04.2017 14:12 — Разное | Ежедневник  
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Уличные билборды oneFactor смогут «узнавать» прохожих

Александр Карнюхин, РБК

На «умные» рекламные щиты компания oneFactor получила 2 млн долларов от группы USM Алишера Усманова и партнеров.

«Понять, что нужно клиенту, и предложить нестандартные услуги, интересные именно ему» — так сооснователь и гендиректор oneFactor Роман Постников описывает подход компании. oneFactor с 2015 года анализирует большие данные для банков и ретейлеров, а в марте 2017 года вместе с агентством Media Direction Group начала таргетировать рекламу на 22 городских цифровых билбордах в Новосибирске, - сообщает РБК. Система oneFactor в онлайн-режиме определяет, какая аудитория находится рядом с экраном в конкретный момент, и выбирает подходящую для нее рекламу.

При этом она анализирует данные об этой аудитории, которые получает от партнеров — сотового оператора «МегаФон», его «дочки» Yota, а также мобильных приложений, рассказал Постников в интервью журналу РБК. У операторов есть информация о нагрузке на базовые станции: она показывает, как перемещаются клиенты, переключаясь с одной станции на другую. Система получает данные и измеряет, как меняются транспортные и пешеходные потоки в той или иной локации, объясняет Постников. Зная, как выглядит «паттерн перемещений» нужного типа аудитории, система отслеживает приближение групп таких людей к щиту — например, она может понять, когда к баннеру подходят студенты, идущие в институт, или работники по пути в офисный центр — и показывает нацеленную на них рекламу.

Российские законы запрещают передачу персональных данных третьим лицам, но «МегаФон» предоставляет для анализа только обезличенные сведения о нагрузке на сеть, создаваемой мобильными устройствами, уточнил представитель оператора. Точнее профилировать аудиторию, например по социально-демографическому профилю и интересам, позволяет статистика из мобильных приложений, говорит Постников. В oneFactor отказались называть конкретные приложения, которые передают им данные, ссылаясь на договоры о неразглашении.

 
 
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На «умные» рекламные щиты компания oneFactor получила 2 млн долларов от группы USM Алишера Усманова и партнеров.

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