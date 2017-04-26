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28 апреля в Беларуси ожидаются сильные дожди
27.04.2017 13:52 — Разное | Ежедневник
Объявлен оранжевый уровень опасности
Как сообщает
Ночью по юго-востоку, а днем на большей части территории прогнозируются продолжительные дожди. В некоторых районах по югу страны – грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов тепла, днем будет 5-11 выше нуля. По юго-востоку ночью ожидается 7-11 градусов тепла, днем – плюс 12-17, в Гомельской области – 18-23 градуса.
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Объявлен оранжевый уровень опасности
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