



Объявлен оранжевый уровень опасности

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 28 апреля в целом по стране будет облачно.

Ночью по юго-востоку, а днем на большей части территории прогнозируются продолжительные дожди. В некоторых районах по югу страны – грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов тепла, днем будет 5-11 выше нуля. По юго-востоку ночью ожидается 7-11 градусов тепла, днем – плюс 12-17, в Гомельской области – 18-23 градуса.