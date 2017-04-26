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Макей: Беларусь не нахлебник России

27.04.2017 14:17 — Разное | БДГ  
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Украинский кризис и взаимные санкции между Россией и ЕС и накладывают отпечаток на белорусско-российские отношения, но никому не удастся поссорить Беларусь и Россию в угоду меркантильным интересам.

Об этом глава белорусского МИД Владимир Макей заявил в статье в журнале "Беларуская думка" в связи с 25-летием внешней политики независимой Беларуси.

По его словам, «некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как "нахлебника России"», а стремление Минска нормализовать отношения с ЕС и США хотя бы до уровня сотрудничества с Западом России и других постсоветских стран, «трактуется как "уход Беларуси на Запад", ненадлежащее выполнение союзных обязательств». Более того, зачастую искусственно создаются проблемы в сферах торгово-экономического, топливно-энергетического, приграничного и иного взаимодействия, заявил он.

По мнению Макея, никому не удастся «разорвать интеграционные связи, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве». Так, отметил он, на общем пространстве от Бреста до Владивостока, белорусы и россияне имеют равные права в трудоустройстве, образовании, соцобеспечении, медицине, приобретении жилья, ведении бизнеса. За счет средств Союзного государства финансируются программы в таких областях, как космос, информационные технологии, микроэлектроника, сельское хозяйство, преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС. Каждое второе белорусское предприятие тесно связано с российскими партнерами, активно развивается инвестиционное сотрудничество, добавил министр.

В целом, отметил Владимир Макей, Беларусь должна играть более значимую роль не только в региональной, но и в мировой политике. По его словам, новые вызовы также являются новыми шансами на преодоление инертности, выход на новый технологический уровень, продвинутые стандарты социально-экономического развития, на достижение ранее нереализованных целей. "Как мы воспользуемся этими шансами, зависит только от нас самих", - уверен он.

Сегодня, по его словам, визитной карточкой Беларуси уже стала «экономическая дипломатия». Он отметил, что страна выпускает 17% всех комбайнов, 6% всех тракторов, а доля производителя карьерных самосвалов БелАЗ на мировом рынке достигает 30%. В мировом производстве животного масла Беларуси принадлежит 4,6%, молока - 1,4%, молочных продуктов - 2,4%.  "Широко востребованы в мире IT-продукты Парка высоких технологий, многие из которых, без преувеличения, приобрели массовую популярность", - подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что за последние годы удалось выстроить за рубежом стройную товаропроводящую сеть, увеличить число дилерских и сервисных центров белорусских экспортеров.

Владимир Макей также выказал надежду на то, что активный переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО при благоприятном развитии может привести к скорому оформлению членства в организации. При этом к 2020 году стоит задача выйти на устойчивую конфигурацию экспорта через его распределение по принципу "треть-треть-треть" между рынками Евразийского экономического союза, Европейского союза и стран дальней дуги. «Успех позволит сбалансировать внешнюю торговлю, сократив риск зависимости Беларуси от ситуации в экономике стран-партнеров», - добавил министр.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Украинский кризис и взаимные санкции между Россией и ЕС и накладывают отпечаток на белорусско-российские отношения, но никому не удастся поссорить Беларусь и...

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