﻿ Минобороны Латвии сообщили о российской подлодке у своих границ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны Латвии сообщили о российской подлодке у своих границ

27.04.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У границ Латвии обнаружили российскую подводную лодку. Об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвийской Республики на официальной странице в Twitter, передает ТАСС.


Фото: meretmarine.com

В сообщении говорится, что российская субмарина 26 апреля находилась в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 6,5 морских милях от территориальных вод. Латвийские военно-морские силы идентифицировали подводную лодку как российскую класса Kilo.

Под этим обозначением НАТО скрываются субмарины 877 «Палтус». Такие лодки часто называют «Варшавянками», так как первоначально предполагалось оснащение ими ВМС стран Варшавского договора. После погружения они работают на электричестве и почти не слышны, поэтому получили прозвище «черные дыры».

По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз.

Читайте также: Российские военные показали жизнь на «Черной дыре»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латвийские военно-морские силы идентифицировали подводную лодку, как российскую класса Kilo.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Макей: Беларусь не нахлебник России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика