У границ Латвии обнаружили российскую подводную лодку. Об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвийской Республики на официальной странице в Twitter, передает ТАСС.



Фото: meretmarine.com

В сообщении говорится, что российская субмарина 26 апреля находилась в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 6,5 морских милях от территориальных вод. Латвийские военно-морские силы идентифицировали подводную лодку как российскую класса Kilo.

Под этим обозначением НАТО скрываются субмарины 877 «Палтус». Такие лодки часто называют «Варшавянками», так как первоначально предполагалось оснащение ими ВМС стран Варшавского договора. После погружения они работают на электричестве и почти не слышны, поэтому получили прозвище «черные дыры».

По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз.