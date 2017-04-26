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в минском музее "Квантум" появились искусственный торнадо и магнитные "ежи"

27.04.2017 13:50 — Разное | Tut.by  
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Столичный музей занимательных наук «Квантум» спустя полгода после открытия обновил экспозицию. Теперь гости могут посмотреть на примере искусственного торнадо природное явление и узнать, что такое магнитные «ежи».


Фото предоставлено музеем

Как нам рассказали в музее, новые экспонаты размещены в основном зале научно-популярного музея. Среди них — гордость экспозиции — искусственный торнадо. Стихию приручили силой науки: генератор «разгоняет» воздушную массу, которая за счет влаги и разницы температур образует контролируемый вихрь. Высота торнадо при этом превышает два метра, а диаметр воронки составляет около десяти сантиметров. Пока это первая в Беларуси модель торнадо, созданного в искусственной среде. Что интересно, по своей структуре и свойствам он практически полностью повторяет гигантские смерчи, бушующие в разных регионах мира.






 

В «Квантуме» также появилось устройство по созданию магнитных «ежей» — именно такую форму принимает ферромагнитная жидкость. Нанометровые структуры содержащего железо материала приобретают причудливые очертания под действием специальных магнитов. Стоит только прокрутить рычаг, как частицы выстраиваются вдоль магнитных линий и начинают напоминать иглы дикобраза.


Кроме того, в музее установили самую большую в Беларуси модель для получения отпечатка человека. Если приложить части тела к стене и слегка надавить на пластмассовые стержни, то с обратной стороны возникнет законченный силуэт.


В музее появятся и другие экспонаты, которые призваны восполнить школьные проблемы и привить любовь к точным наукам.

— Музей продолжает пополняться экспонатами, которые раскрывают суть концепции «популярная наука». Идея проста: чтобы в чем-то убедить человека, будь то взрослый или ребенок, его нужно сначала удивить — заставить мозг искать решение, казалось бы, простой задачи, — пояснил директор музея Илья Курашов. — По этой причине в музее находят отражение только те экспонаты, которые вызывают большой интерес у посетителей разных возрастов. Ротация неизбежна, экспозиции меняются постоянно.



Напомним, что научно-популярный музей «Квантум» занимает порядка 1 тыс. «квадратов» на цокольном этаже МФК «Титан».

 
 
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