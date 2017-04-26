



Премьер-министр Беларуси находится с официальным визитом в Словацкой Республике.

Как сообщает пресс-служба Совета Министров, руководитель белорусского правительства 27-28 апреля проведет переговоры с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, примет участие в открытии Белорусско-словацкого делового форума в Братиславе, встретится с представителями крупных словацких компаний, а также посетит атомную электростанцию «Моховце».

В 2016 году взаимный товарооборот Беларуси и Словакии составил 162,4 млн долларов (95,7% к уровню 2015 года). Экспорт в Словакию составил 69,8 млн долларов (75,5%), импорт – 92,6 млн долларов (119,8%). В списке внешнеторговых партнеров Беларуси Словакия по итогам прошлого года заняла 24-е место. Из Беларуси в Словакию поставляются устройства и принадлежности медицинского назначения, нефтепродукты, полиамиды, нити синтетические, плиты ДСП, фанера и др.

Из Словакии импортируются промышленное оборудование, изделия из черных металлов, легковые автомобили и запасные части к ним, изделия из пластмасс, упаковочные принадлежности, продукты и др. В январе-феврале 2017 года товарооборот между странами составил 20,1 млн долларов (110,3% к уровню аналогичного периода 2016 года). В 2016 году в экономику Беларуси из Словакии привлечено инвестиций на 0,9 млн долларов, в том числе прямых – 0,7 млн долларов. В Беларуси действует 12 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.