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Въезд в пограничную зону станет платным

27.04.2017 14:47 — Разное | БДГ  
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В Беларуси вводится государственная пошлина за въезд в пограничную полосу.

26 апреля Александр Лукашенко подписал указ№132 «Об изменении указов президента Республики Беларусь». Ранее, с 1 января в Беларуси отменили государственную пошлину за въезд и временное пребывание в пограничной зоне. Зато вводится госпошлина за выдачу пропусков в пограничную полосу.

Указ утверждает перечень документов, на основании которых эти категории граждан освобождаются от уплаты пошлины. Причем такая льгота предоставляется только в пределах конкретной административно-территориальной единицы.

Приезжие иностранцы до 14 лет освобождаются от уплаты пошлины за нахождение в пограничной зоне, а граждане Беларуси этого же возраста — и за нахождение в пограничной полосе.

 
 
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В Беларуси вводится государственная пошлина за въезд в пограничную полосу.

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