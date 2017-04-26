В Беларуси вводится государственная пошлина за въезд в пограничную полосу.

26 апреля Александр Лукашенко подписал указ №132 «Об изменении указов президента Республики Беларусь». Ранее, с 1 января в Беларуси отменили государственную пошлину за въезд и временное пребывание в пограничной зоне. Зато вводится госпошлина за выдачу пропусков в пограничную полосу.

Указ утверждает перечень документов, на основании которых эти категории граждан освобождаются от уплаты пошлины. Причем такая льгота предоставляется только в пределах конкретной административно-территориальной единицы.

Приезжие иностранцы до 14 лет освобождаются от уплаты пошлины за нахождение в пограничной зоне, а граждане Беларуси этого же возраста — и за нахождение в пограничной полосе.