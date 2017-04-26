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Въезд в пограничную зону станет платным
В Беларуси вводится государственная пошлина за въезд в пограничную полосу.
26 апреля Александр Лукашенко
Указ утверждает перечень документов, на основании которых эти категории граждан освобождаются от уплаты пошлины. Причем такая льгота предоставляется только в пределах конкретной административно-территориальной единицы.
Приезжие иностранцы до 14 лет освобождаются от уплаты пошлины за нахождение в пограничной зоне, а граждане Беларуси этого же возраста — и за нахождение в пограничной полосе.
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В Беларуси вводится государственная пошлина за въезд в пограничную полосу.
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