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Зонд "Кассини" пережил "нырок" к Сатурну и прислал уникальные фото
Космический аппарат «Кассини» вышел на связь после первого погружения в зазор между кольцами Сатурна и атмосферой планеты. Об этом рассказывает сайт
Ширина зазора между кольцами и верхней частью атмосферы Сатурна составляет около 2000 километров. Космический аппарат проскочил в эту «щель» на скорости 124 тысячи км/ч относительно планеты.
Хотя руководители миссии были уверены в том, что «Кассини» успешно справится с «нырком», они приняли дополнительные меры предосторожности. В теории даже крошечные частицы, попавшие в уязвимую часть аппарата, могли привести к поломке.
Для защиты «Кассини» использовал 4-метровую антенну-тарелку, повернув ее в направлении встречных частиц. Из-за этого он не мог связаться с Землей, однако продолжал собирать научные данные.
«Ни один космический аппрат никогда не был так близок к Сатурну, — рассказал Эрл Мейз, руководитель миссии „Кассини“ из Лаборатории реактивного движения NASA. — Мы могли полагаться только на прогнозы, основанные на нашем опыте с другими кольцами Сатурна, надеясь, что этот зазор будет таким же. Я рад сообщить, что „Кассини“ прошел через зазор именно так, как мы планировали, и вышел с другой стороны в отличной форме».
Аппарату предстоит еще 21 сближение с планетой, следующий «нырок» запланирован на 2 мая. После его миссию придется завешить, так как у «Кассини» почти не останется топлива. 15 сентября аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и сгорит в ней.
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Космический аппарат проскочил в "щель" между атмосферой планеты и ее кольцами на скорости 124 тысячи км/ч.
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