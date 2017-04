Космический аппарат «Кассини» вышел на связь после первого погружения в зазор между кольцами Сатурна и атмосферой планеты. Об этом рассказывает сайт NASA .

Ширина зазора между кольцами и верхней частью атмосферы Сатурна составляет около 2000 километров. Космический аппарат проскочил в эту «щель» на скорости 124 тысячи км/ч относительно планеты.

Хотя руководители миссии были уверены в том, что «Кассини» успешно справится с «нырком», они приняли дополнительные меры предосторожности. В теории даже крошечные частицы, попавшие в уязвимую часть аппарата, могли привести к поломке.

Для защиты «Кассини» использовал 4-метровую антенну-тарелку, повернув ее в направлении встречных частиц. Из-за этого он не мог связаться с Землей, однако продолжал собирать научные данные.