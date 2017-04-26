Космический аппарат «Кассини» вышел на связь после первого погружения в зазор между кольцами Сатурна и атмосферой планеты. Об этом рассказывает сайт NASA .



Нырок «Кассини» в представлении художника. Изображение: NASA / JPL-Caltech

Ширина зазора между кольцами и верхней частью атмосферы Сатурна составляет около 2000 километров. Космический аппарат проскочил в эту «щель» на скорости 124 тысячи км/ч относительно планеты.

Хотя руководители миссии были уверены в том, что «Кассини» успешно справится с «нырком», они приняли дополнительные меры предосторожности. В теории даже крошечные частицы, попавшие в уязвимую часть аппарата, могли привести к поломке.

Для защиты «Кассини» использовал 4-метровую антенну-тарелку, повернув ее в направлении встречных частиц. Из-за этого он не мог связаться с Землей, однако продолжал собирать научные данные.

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we're out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 26 апреля 2017 г.



Необработанное фото, на котором атмосфера Сатурна видна вблизи. Изображение: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute



Изображение: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute



Изображение: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

«Ни один космический аппрат никогда не был так близок к Сатурну, — рассказал Эрл Мейз, руководитель миссии „Кассини“ из Лаборатории реактивного движения NASA. — Мы могли полагаться только на прогнозы, основанные на нашем опыте с другими кольцами Сатурна, надеясь, что этот зазор будет таким же. Я рад сообщить, что „Кассини“ прошел через зазор именно так, как мы планировали, и вышел с другой стороны в отличной форме».

Аппарату предстоит еще 21 сближение с планетой, следующий «нырок» запланирован на 2 мая. После его миссию придется завешить, так как у «Кассини» почти не останется топлива. 15 сентября аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и сгорит в ней.