В Беларуси появился travel banking — полная банковская поддержка туристов в стране и за рубежом. Владельцы специальных карт могут получать скидки на авиабилеты, пользоваться бесплатными поездками, обращаться в консьерж-службы и свободно проходить в бизнес-залы европейских аэропортов. Кроме того, туристический «пластик» возвращает деньги с покупок и позволяет оформить шенгенскую и другие визы со скидкой.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Первую в Беларуси travel-карту ComPass с бесплатными путешествиями разработал «БПС-Сбербанк». Банк открыл Sky Club, которым будут охвачены сотни авиакомпаний во всем мире, сообщили в пресс-службе банка.

— Белорусам теперь не надо искать, где дешевле — путешествовать можно бесплатно. Никогда еще в стране не была реализована возможность приобретать билеты со скидкой, размер которой зависит лишь от безналичной активности туриста, — отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Олег Бородко. — Схема проста: чем больше платишь, тем дешевле можно путешествовать и тем дешевле будут покупки.

Разработчики технологии travel banking насчитали в Беларуси больше 1 миллиона активных туристов. Предполагается, что теперь путешествовать станет проще и дешевле — прежде всего, по Европе. Платформа будет поощрять и внутренний туризм: к программе подключат национальные туробъекты. Карта позволит отказаться от некоторых документов.

Первый в стране Sky Club позволит летать со скидками на рейсах сотен международных авиакомпаний. При оплате картой на счет будут поступать бонусы из расчета 1 балл за 1 евро, которыми можно платить за авиабилеты, номера отелей и трансферы. Управлять бонусными деньгами можно из личного онлайн-кабинета.

Белорусские туристы также смогут бесплатно пользоваться консьерж-службой. Специалисты помогут организовать персональный тур, заказать билеты в театр, забронировать столик в ресторане или достать приглашение на закрытое светское мероприятие. Белорусам обещают помощь во многих городах по всему миру.

Карта включает полный пакет автопомощи: ее владельцу бесплатно подвезут топливо, вызовут эвакуатор или починят автомобиль в любом месте Беларуси. Рассчитывать на помощь можно и за границей — в странах Европы. Для автомобилистов также действует круглосуточная техподдержка.

Карта включает в себя страховку на 30 тысяч евро, которая охватывает поездки сроком до 20 дней. Предусмотрены также пакеты со страховой суммой повыше и большим сроком пребывания за границей. Причем одну страховку можно использовать для всех членов семьи.

Туристы также могут пользоваться скидками и бонусами в крупных городах по программе «Бесценные города». Кроме того, теперь им открыт свободный доступ в бизнес-залы MasterCard в европейских столицах. В Минске скидки по travel-карте предоставляют более 3 тысяч организаций — от ресторанных сетей до служб такси и турфирм.

Travel-банкинг отличает повышенный кэшбэк за шоппинг: карта вне зависимости от валюты возвращает 0,8% от суммы каждой покупки в Беларуси и за рубежом. Есть и бесплатное SMS-оповещение, за пополнение счета с других карт банка комиссия не взимается.

Карты на выбор можно привязать к одной из четырех валют — долларам, евро, белорусским или российским рублям. Представлен «пластик» в трех видах — от стандартного до эксклюзивного (MasterCard Black Edition). Выпускают travel-карту сроком на 1−3 года, а стоимость трехлетнего обслуживания в базовом пакете составит 80 рублей (около 2 BYN в месяц). Платить в оффлайне можно бесконтактно: технология Мasterсard EMVCo позволяет делать это в одно касание. ComPass также обладает повышенной защитой при расчетах в интернете: сервис SecureCode при каждом онлайн-платеже запрашивает дополнительный код, который знает лишь обладатель карты. До 5 мая карта доступна по предзаказу с 50-процентной скидкой.