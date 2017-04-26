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Источник: Задержан начальник транспортной инспекции Гомельской области
Задержан начальник транспортной инспекции по Гомельской области Сергей Чучвага, сообщили TUT.BY два не связанных между собой источника.
О том, что задержан начальник транспортной инспекции, TUT.BY сообщил анонимный читатель. Эту информацию также подтвердил наш источник в правоохранительных органах. По его данным, еще в середине прошлой недели руководитель был задержан в своем рабочем кабинете. В Транспортной инспекции по Гомельской области информацию о задержании начальника комментировать отказались, тем не менее, сообщили, что Сергей Чучвага отсутствует на рабочем месте.
В центральном аппарате Транспортной инспекции Минтранса также не смогли подтвердить или опровергнуть задержание и посоветовали обратиться в соответствующие органы. СК информацию пока не комментирует.
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Начальник транспортной инспекции по Гомельской области Сергей Чучвага задержан за взятку. Об этом TUT.BY сообщил достоверный источник.
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