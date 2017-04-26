﻿ Завершились двусторонние переговоры с Японией по вступлению Беларуси в ВТО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершились двусторонние переговоры с Японией по вступлению Беларуси в ВТО

27.04.2017 15:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Завершились двусторонние переговоры с Японией по вступлению Беларуси в ВТО

27 апреля 2017 года в Женеве подписан протокол о завершении двусторонних переговоров между Республикой Беларусь и Японией в рамках присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, от имени Правительства Республики Беларусь документ подписан Постоянным представителем при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Амбразевичем, от имени Правительства Японии – Постоянным представителем при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жуничи Ихара.

После церемонии подписания Амбразевич положительно оценил активизацию политического и экономического диалога между Беларусью и Японией и выразил надежду, что вступление Беларуси в ВТО будет способствовать дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Завершение переговоров с Японией является практическим результатом предпринятых Правительством Республики Беларусь шагов по ускорению процесса вступления в ВТО. В настоящее время осуществляется подготовка проекта Доклада Рабочей группы для его рассмотрения на 9-м заседании Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, проведение которого запланировано во второй половине 2017 года.

Япония стала двенадцатым членом ВТО, с которым Беларусь завершила двусторонние переговоры по вступлению в организацию. В ближайшей перспективе планируется подписание двусторонних протоколов с рядом других заинтересованных стран-членов ВТО.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 апреля 2017 года в Женеве подписан протокол о завершении двусторонних переговоров между Республикой Беларусь и Японией в рамках присоединения Беларуси к...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Теперь белорусы смогут путешествовать бесплатно". Банк запустил туристическую платформу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика