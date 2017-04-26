



27 апреля 2017 года в Женеве подписан протокол о завершении двусторонних переговоров между Республикой Беларусь и Японией в рамках присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, от имени Правительства Республики Беларусь документ подписан Постоянным представителем при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрием Амбразевичем, от имени Правительства Японии – Постоянным представителем при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жуничи Ихара.

После церемонии подписания Амбразевич положительно оценил активизацию политического и экономического диалога между Беларусью и Японией и выразил надежду, что вступление Беларуси в ВТО будет способствовать дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Завершение переговоров с Японией является практическим результатом предпринятых Правительством Республики Беларусь шагов по ускорению процесса вступления в ВТО. В настоящее время осуществляется подготовка проекта Доклада Рабочей группы для его рассмотрения на 9-м заседании Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, проведение которого запланировано во второй половине 2017 года.

Япония стала двенадцатым членом ВТО, с которым Беларусь завершила двусторонние переговоры по вступлению в организацию. В ближайшей перспективе планируется подписание двусторонних протоколов с рядом других заинтересованных стран-членов ВТО.