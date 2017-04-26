



Генеральный прокурор 26-27 апреля 2017 года принял участие в Шестом Евразийском антикоррупционном форуме «Социальный контроль как ключевой фактор противодействия коррупции».

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в данном мероприятии приняли участие руководители российских федеральных государственных органов, представители международных организаций, научных и образовательных центров.

В своем выступлении на тему «Противодействие коррупции как необходимый фактор обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь» Генеральный прокурор Конюк отметил, что борьба с коррупцией – один из важнейших приоритетов политики белорусского государства с момента провозглашения его независимости. Беларусь активно внедряет международный опыт, эффективность принимаемых республикой мер по противодействию коррупции признается международным сообществом. В ежегодном индексе восприятия коррупции, составляемом международной организацией «Transparency International», по итогам 2016 года Беларусь поднялась с 107 на 79 позицию. Однако, по иным оценкам, реальное распространение коррупции в Республике Беларусь еще меньше.

Базовой составляющей антикоррупционного законодательства является Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», который разработан Генеральной прокуратурой и вступил в силу в январе 2016 г. Этим Законом введен ряд профилактических механизмов, призванных исключить предпосылки для коррупционного поведения.

Осуществляется работа по устранению условий коррупции, в частности чрезмерного административного регулирования предпринимательской деятельности. Подвергнуты существенной корректировке акты законодательства, устанавливающие порядок административных процедур, государственных закупок, лицензирования и предоставления земельных участков.

Прорабатываются вопросы замены плановых проверок на выборочные, сокращения количества контролирующих органов.

Для обеспечения целенаправленной деятельности правоохранительных органов разрабатываются программы по борьбе с преступностью и коррупцией, в рамках которых реализуются основные мероприятия. В настоящее время подготовлен проект Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы.

Органами прокуратуры реализуются меры по предупреждению коррупционных правонарушений, полномочия по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства, в том числе в сфере уголовного судопроизводства. Прокуроры возбуждают уголовные дела о коррупционных преступлениях и расследуют их.

Органами прокуратуры на предприятиях с государственной долей собственности активно проводятся проверки по вопросам осуществления государственных закупок, выполнения инвестиционных проектов и государственных программ, а также причин образования дебиторской задолженности и принятия мер по ее возврату.

По мнению Конюка, международно-правовое сотрудничество в сфере противодействия коррупции в рамках авторитетных международных площадок, к числу которых принадлежит и Евразийский антикоррупционный форум, обладает значительным потенциалом по обмену опытом и выработке современных решений в борьбе с коррупцией.

Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой с участием заместителя Премьер-министра Семашко проведен семинар-совещание субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом предприятий и организаций Министерства промышленности, концернов «Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белнефтехим», Минской области.

Отмечено, что Республика Беларусь является экспортно-ориентированным государством с развитыми промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Уровень экономического развития страны связан с экспортом произведенной продукции.

По поручению Президента Республики Беларусь органы прокуратуры осуществляют контроль за сокращением внешней просроченной дебиторской задолженности и возвратом валютной выручки в Республику Беларусь.

Принятые меры позволили повысить правовой уровень юридических и иных причастных к сбыту продукции служб. Ряд организаций существенно улучшили качество преддоговорной, договорной, претензионной и исковой работы и не допустили образования новых долгов.

Вместе с тем практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что деятельность некоторых субъектов товаропроводящей сети и состояние расчетов не отвечают предъявляемым требованиям.

Одна из основных причин роста внешней просроченной дебиторской задолженности у предприятий промышленности – увеличение запасов продукции на складах, объем которой нередко не соответствует возможностям по ее дальнейшей реализации.

Ненадлежащее изучение деятельности контрагентов, их финансового состояния, платежеспособности и деловой репутации влекли за собой неоплату отгруженной продукции. Имели место факты противоправных действий должностных лиц, связанных с поставками в адрес субъектов товаропроводящей сети.

Все это указывает на имеющиеся недостатки в управлении собственными товаропроводящими сетями, осуществлении контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью, подборе кадров.

Основой для повышения исполнительской дисциплины в вопросах внешнеэкономической деятельности, контроля эффективности работы субъектов товаропроводящей сети, их управляемости должна стать работа Межведомственного совета по внешнеторговой политике, на заседании которого будут рассматриваться наиболее проблемные вопросы внешнеэкономической деятельности.

Органы прокуратуры и в дальнейшем будут осуществлять постоянный контроль за снижением внешней дебиторской задолженности и поступлением валютной выручки в страну.