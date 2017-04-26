Почти 20 лет витебские ликвидаторы ЧАЭС 26 апреля приходят на Успенскую гору. Оттуда они идут к Двине и опускают в реку венок в память о погибших товарищах. Два года назад на этой же горе Витебский горисполком стал проводить официальное мероприятие, посвященное памяти Чернобыльской аварии. Заканчивается оно службой в Храме Воскресения Христова.

Наша боль — наша память

"Мы не вправе забывать о тех, кто своими телами заслонил миллионы людей от губительной радиации. Чернобыльская катастрофа — это боль в нашей истории", — сказал в своем выступлении председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич.

Несмотря на плохую погоду, в храме собралось много людей, особенно молодежи, которая хоть и знает о катастрофе понаслышке, но интересуется историей техногенной аварии.

"Не скажу, чтобы я увлекался историей Чернобыля. Знал, что там был взрыв, вот и все. Но случайно наткнулся на книгу о ликвидаторах в Интернете, и она меня зацепила. Дальше — больше, начал изучать вопрос. Сейчас я понимаю, что мы были на грани жутчайшей катастрофы. Конечно, то, что сделали ликвидаторы, и в каких условиях они это сделали, — просто уму непостижимо! Поэтому я считаю своим долгом сюда прийти. Это — дань памяти, такое необходимо помнить!" — рассказал шестнадцатилетний Иван.

Майор внутренних войск в отставке, ликвидатор Владимир Ермоленко, выступая, посетовал на то, что у ликвидаторов забрали их статус, оставив только звание: "пострадавший".

"Когда-нибудь нас поставят рядом с ветеранами, поскольку мы тоже были на войне. Да, у нас не взрывались бомбы, противник не стрелял из-за угла и не сидел в засаде. Но наш враг был не менее страшен, имя ему — радиация", — заявил Ермоленко.

Все выступающие говорили о страшной трагедии, которая произошла, и об ужасных последствиях, которые удалось предотвратить ликвидаторам.

Одинокий венок

После торжественного мероприятия небольшая группа ликвидаторов отделилась от толпы и направилась к Двине. Их сопровождали только те, кто знал о давней традиции — опускать в воду венок в память о погибших товарищах.

"Второй год мы просим, чтобы на официальном мероприятии объявляли об этой традиции, и второй год нам это обещают. В этом году я попросил, чтобы с нами пошли хотя бы суворовцы, но мне ответили: пусть с балкончика посмотрят", — рассказал Анатолий Гневко, полковник запаса, который во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС был начальником штаба оперативной группы войск.

В Витебске осталось очень мало ликвидаторов. Только в прошлом году умерло сразу двое мужчин, причем, еще относительно молодых: им было немногим за пятьдесят.

Радиация достигает многих спустя годы. Гневко, например, стал чувствовать последствия полугодичного пребывания в Зоне лишь через 20 лет. А его коллега, ликвидатор Сергей Иконников рассказал, что, наоборот, почти сразу ощутил на себе действие радиации: через полгода после операции на внутренней стороне шва, который у нормальных людей просто заживает, у ликвидатора начали оседать молекулы кальция. Другими словами, у него стала расти кость. Врачи сказали, что такого просто быть не может, и что это последствия радиации. Пришлось ее вырезать, и зашивать снова.

Людям, прошедшим через Чернобыльскую зону, нужно специальное, дополнительное наблюдение у врачей, — уверены ликвидаторы. А у них вместе со званием забрали последние медицинские льготы.

"Мы теперь просто "пострадавшие". Стоит, к примеру, врачу сказать, что "ожег" ногу в Чернобыле, и он перестает тебя слышать", — заметил Иконников.