



Основной тенденцией начала текущего года стало опережающее прогноз замедление инфляции: за январь – март прирост потребительских цен в годовом выражении снизился до 6,4 %.

Как сообщает пресс-центр Национального банка, главный банк страны сохранит стратегическую направленность монетарной политики на снижение инфляции как основы для возобновления устойчивых темпов экономического роста. Об этом было заявлено на расширенном заседании Правления Национального банка в ходе рассмотрения итогов реализации денежно-кредитной политики в I квартале 2017 г. Также на заседании рассмотрены актуальные вопросы развития платежной системы.

В ходе заседания отмечалось, что основной тенденцией начала текущего года стало опережающее прогноз замедление инфляции: за январь – март прирост потребительских цен в годовом выражении снизился до 6,4 процента. В основном это связано с благоприятной ситуацией на внутреннем валютном рынке, которая фактически стала дополнительным драйвером для позитивных изменений в динамике денежного предложения и в сфере ожиданий экономических субъектов.

Формирование благоприятных тенденций позволило продолжить политику снижения процентных ставок. С начала текущего года Национальный банк несколько раз принимал решения об уменьшении ставки рефинансирования и ставок по своим инструментам. При этом допускается возможность дальнейшего понижения процентных ставок при условии закрепления тренда на замедление инфляции.

Антиинфляционная политика как стратегическое направление деятельности Национального банка в долгосрочной перспективе нашло свое отражение в Указе Президента от 6 апреля 2017 года № 108, которым в качестве основной цели Национального банка устанавливается поддержание ценовой стабильности. Ограничение инфляции создает условия для снижения процентных ставок, повышения интереса к сбережениям и доступности кредитования в национальной валюте.

В ходе заседания отдельное внимание было уделено взаимодействию банков со своими клиентами. Несмотря на достаточно низкий платежеспособный спрос на денежные ресурсы со стороны предприятий, банки продолжают оказывать им финансовую поддержку. Постепенно расширяется потребительское кредитование.

В то же время Национальный банк ожидает от банковского сектора большей вовлеченности в решение проблем кредитования и финансирования предприятий в целом. В ходе состоявшейся дискуссии участники заседания сошлись во мнении о целесообразности обеспечения индивидуального подхода к каждому субъекту хозяйствования, содействия со стороны банков в решении проблем закредитованности предприятий, подготовки инвестиционных проектов, предоставлении услуг инвестиционного банкинга и иных форм финансирования.

В части развития платежной системы основной задачей в текущем году является переход с 4 июля 2017 г. на международную структуру номера счета и банковского идентификационного кода – IBAN и BIC в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022.

Переход на IBAN и BIC позволит минимизировать издержки при проведении платежей и в целом повысить эффективность платежной системы за счет возможности на стадии приема платежа однозначно определить страну, банк и участников расчетов, проверить корректность указания номера счета до отправки платежа.

Подготовительная работа проводится банками в соответствии с согласованными планами. Национальный банк обратил внимание банков на необходимость активизации информационно-разъяснительной работы с клиентами и заблаговременного информирования об изменении номеров их счетов и банковского идентификационного кода обслуживающего банка. Также банкам следует обеспечить проведение с клиентами разъяснительной работы о необходимости своевременного информирования их контрагентов о новых реквизитах, приведения заключенных договоров в соответствие с законодательством.