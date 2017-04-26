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64% жителей Беларуси не доверяют большинству интернет-магазинов

27.04.2017 15:20 — Разное | Ежедневник  
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64% жителей Беларуси не доверяют большинству интернет-магазинов

Антивирусная компания ESET провела опрос, посвященный онлайн-платежам. Белорусским респондентам предложили перечислить товары и услуги, которые они оплачивают в cети, и меры предосторожности. Пользователи могли указать несколько вариантов ответа.

Выяснилось, что пользователи из Беларуси аккуратно выбирают онлайн-ресурсы, где можно вводить платежную информацию, и тщательно проверяют их безопасность, сообщили "Ежедневнику" в ESET. 

 64% респондентов вынужденно ограничиваются парой известных сайтов, проверенных временем (и другими пользователями).

60% опрошенных обращают внимание на наличие защищенного соединения, когда вводят данные банковской карты. (На него указывает знак замка в адресной строке браузера). 44% перед оплатой внимательно изучают сайт, информацию о продавце или сервис-провайдере, а также проверяют надежность платежной системы

 32% обращаются к общественному мнению – читают отзывы пользователей на сторонних площадках.

 Только 6% респондентов выбрали самый легкомысленный вариант ответа – «Чего там проверять? Заплатил и забыл».

Самая популярная категория сервисов, оплачиваемых онлайн, – коммунальные услуги, телефония и интернет. Этот вариант указали 87% опрошенных.

 73% респондентов заказывают и оплачивают в Сети товары из белорусских и зарубежных интернет-магазинов, 51% – продукты и сервисы для путешественников (билеты, трансферы, размещение в отелях и др.).

 41% участников опроса покупают игры, фильмы, сериалы, книги и другой развлекательный контент. Довольно неожиданный результат, если вспомнить давние «пиратские» традиции пользователей из России и СНГ.

 Наконец, 4% белорусских респондентов предпочитают наличные и категорически не доверяют платежным онлайн-сервисам – по их мнению, это слишком опасно.

 
 
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Антивирусная компания ESET провела опрос, посвященный онлайн-платежам. Белорусским респондентам предложили перечислить товары и услуги, которые они оплачивают в...

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