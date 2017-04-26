Одно из старейших машиностроительных предприятий Минска — станкостроительный завод имени Кирова на улице Красноармейской — до сих пор работает, но большая часть заводских корпусов заброшена уже много лет. Продать неиспользуемые промышленные корпуса завода столичные власти в первый раз пытались в 2003 году. В 2013 году стало известно, что несколько корпусов за сумму, эквивалентную 9 миллионам рублей, купила компания «Белнефтегаз», которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Компания должна была в течение года разработать концепцию развития территории, но изменений так и не случилось.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Драгоценная земля возле Свислочи и улицы Пулихова вечно простаивать не может. До конца года еще три неиспользуемых корпуса должны выставить на аукцион — соответствующее постановление Совмина недавно подписал премьер-министр Кобяков. Согласно документу, до 31 декабря с молотка должны пустить неиспользуемые строения по Красноармейской, 21/5, 21/6, 21/13.



Территория завода обведена красным

По рыночной оценке общая стоимость зданий на январь этого года составила 24 368 000 рублей. Если купить землю с обременениями в виде зданий никто не захочет, при повторных торгах цену снизят на 20%.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

О том, что завод переедет с Красноармейской и освободит территорию, столичные власти говорили давно. Землю завода хотели отдать иностранному инвестору, но так и не нашли желающих вложиться в развитие 5,8 гектара. Тем не менее три года назад городские архитекторы разработали две концепции застройки площадки. В одном варианте предлагалось возвести в этом месте жилье повышенной комфортности. В другом — совместить жилые и общественные объекты. В итоге градостроительный совет одобрил второй вариант, но попросил автора проекта Виктора Крамаренко снизить этажность зданий.



Так по проекту будет выглядеть квартал

В конечном варианте проекта осталась небольшая жилая застройка, на первых этажах которой можно открыть кафе и магазины, на верхних — жилье и офисы.





Весь квартал должна «пронизать» пешеходная улица, которая будет проходить через несколько небольших площадей: Набережную, Овальную, Кошарскую и Китайскую.

В постановлении Совмина о том, как можно будет использовать купленную территорию, ничего не сказано. Скорее всего, это будет прописано позже, в условиях аукциона, когда он будет назначен. Но поскольку с торгов будут продавать лишь часть территории завода, о предложенной общей концепции архитекторов, скорее всего, речи вестись не будет.