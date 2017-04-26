Сегодня кафе сети Golden Coffee на пересечении улицы Богдановича и проспекта Машерова открылось после ремонта. Напомним, до закрытия на ремонт , по словам представителей сети, оно работало без выходных 8 лет. AFISHA.TUT.BY посмотрела, как изменилось известное многим минчанам круглосуточное заведение.





«Чтобы кафе работало не 8 лет, а 50, без модернизации не обойтись»

Кафе перестало работать в феврале, на ремонт понадобилось чуть больше двух месяцев.

— Изначально планировали справиться за полтора месяца, работали в три смены и шли с опережением плана. Но потом уперлись в какое-то разрешение и поняли, что с нашей бюрократией физически невозможно сделать все быстро, — рассказывает представитель сети Дмитрий Харитонов.

Кафе до и после ремонта:









После 8 лет работы без выходных ремонт был вынужденной мерой. Все работы лично контролировали учредители.

— Тяжело мириться с закрытием, потому что у нас всегда были люди. Но со временем диванчик протерся, появилось пятно, которое никак не отмывается, ножка начала шататься. А мы хотим, чтобы кафе проработало не 8 лет, а 50 и 100, и без модернизации тут не обойтись.

Помимо полного изменения интерьера, обновления мебели и оборудования контактной барной стойки, в кафе появилась пристройка с видом на перекресток Богдановича и Машерова. Кстати, курить в кафе теперь запрещено, но разрешено на пристроенной террасе на 40 посадочных мест.

— Любое курение, какой бы ни была вытяжка, не может остаться незамеченным. Поэтому ради комфорта посетителей мы приняли такое решение.

«Мы не хотим быть рестораном: у нас демократичные цены и тусовки каждую ночь»

Сейчас в кафе 120 посадочных мест, до закрытия их было 95. Заведение продолжит работать круглосуточно. Каждый вечер будет работать диджей, в выходные — с 21.00 и до 7.00 — играть живая музыка. После 4.00 планируют устраивать афтепати и уже общаются на этот счет с промоутерами.











Претерпело изменения и меню, в которое добавили паназиатскую кухню.

— Публика у нас разная. Приходят к нам люди постарше, иностранцы. Они выпивают дорогие напитки. Но многие идут на кофе с булочкой, и в целом мы ориентируемся на молодежь и понимаем, что нельзя перегибать с ценами.

Дмитрий отмечает, что сейчас отходят от тенденции, когда во всех заведениях одной сети одинаковое меню.

— Где-то больше банкетов, дней рождений, поэтому больше закусок. В Golden Coffe на Привокзальной больше покупают выпечки. Сейчас меню меняется под место и предпочтения людей. В нашем меню есть стейки — поставщики мяса у нас одного уровня с Grand Café. Молодежь этого не чувствует, потому что питается в фастфудах. Но люди состоявшиеся могут оценить и свежую рыбу, и мясо.





В коктейльную карту решили не включать ни один классический коктейль, все напитки авторские.

— Любой классический коктейль, который захочет гость, бармены смогут приготовить. У нас немаленький выбор вина, есть премиальные напитки. Но в то же время мы не хотим быть рестораном. Хотим оставаться кафе с демократичными ценами и каждую ночь собирать тусовку: чтобы люди знали, куда всегда можно приехать повеселиться ночью.

Десерты — от 6 рублей, закуски — от 8, суши-сет — от 40, салаты — от 7 рублей, супы — от 6, горячие блюда — от 16, пицца — от 11 рублей, паста — от 8. Завтраки с 8.00 до 12.00 по будням, с 11.00 до 14.00 по выходным.

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