Известная голливудская актриса Мила Кунис родилась в 1983 году в Украине. Семья перебралась в Лос-Анджелес в 1991 году. Родители приучили девушку скрывать свое происхождение, но однажды в интервью британскому изданию The Sun она рассказала, что родилась в еврейской семье. Ее мать была учительницей физики в школе, а сейчас заведует аптекой. Отец работал на заводе «Легмаш» инженером-механиком, сейчас владеет небольшим таксопарком. Родители много сделали для Милы — и благодарная дочь решила сделать им в подарок ремонт кухни и гостиной. С этим помог международный дизайнерский портал Houzz .

Заказывала ремонт Мила, будучи на последнем месяце беременности. Пока дизайнер трудилась над интерьером ее родителей, Мила с мужем Эштоном Кетчером сами стали родителями.