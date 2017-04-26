﻿ Мила Кунис переделала дом для родителей: в дизайн вписали картины из СССР - о Чернобыле и семье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мила Кунис переделала дом для родителей: в дизайн вписали картины из СССР - о Чернобыле и семье

27.04.2017 15:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Известная голливудская актриса Мила Кунис родилась в 1983 году в Украине. Семья перебралась в Лос-Анджелес в 1991 году. Родители приучили девушку скрывать свое происхождение, но однажды в интервью британскому изданию The Sun она рассказала, что родилась в еврейской семье. Ее мать была учительницей физики в школе, а сейчас заведует аптекой. Отец работал на заводе «Легмаш» инженером-механиком, сейчас владеет небольшим таксопарком. Родители много сделали для Милы — и благодарная дочь решила сделать им в подарок ремонт кухни и гостиной. С этим помог международный дизайнерский портал Houzz.

Заказывала ремонт Мила, будучи на последнем месяце беременности. Пока дизайнер трудилась над интерьером ее родителей, Мила с мужем Эштоном Кетчером сами стали родителями.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Национальный банк собирается продолжить проведение взвешенной антиинфляционной политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика