



Об этом заявили журналистам вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и Игорь Петришенко.

Владимир Семашко сегодня в Москве принял участие в семинаре-совещании с субъектами товаропроводящей сети белорусских организаций-экспортеров. Особое внимание на мероприятии было уделено обсуждению проблемных вопросов, возникающих при взыскании просроченной дебиторской задолженности и мерах, принимаемых субъектами товаропроводящей cети белорусских предприятий по минимизации рисков возникновения такой задолженности и по ее погашению, - сообщает БЕЛТА .

«Не могу сказать, что товаропроводящая сеть совершенна, у нас много вопросов, - сказал Владимир Семашко. - С одной стороны увеличились объемы торговли, поэтому приросла задолженность. За первый квартал она приросла на 25%. Это не может не беспокоить. То есть сеть еще далека до совершенства». Вице-премьер отметил, что есть хорошие примеры товаропроводящих сетей, такая сеть создана в России у обувного холдинга «Белвест».

«У него почти 400 торговых точек по России, - сообщил Владимир Семашко. - В реальном времени видит динамику продаж, выручку, куда нужно поставить дополнительно товар, а где он, может быть, залежался. Поэтому у него проблемы дебиторской задолженности вообще нет. Есть другие хорошие примеры. А тот, кто нерадивый, кто неправильно работает, того мы будем призывать к порядку».

Владимир Семашко напомнил, что около года назад в Москве состоялось аналогичное совещание. «Когда мы послушали директоров наших предприятий, директоров предприятий товаропроводящей сети - торговых домов, дистрибьюторов, дилеров, то поставили определенные задачи. Тогда была непростая ситуация: кризис, потом последующая рецессия, обвал валюты. Сегодня цель мероприятия, - подвести итоги, что выполнено, (кстати говоря, в большинстве поручения, которые мы давали, выполнены), что нужно дальше делать, чтобы совершенствовать товаропроводящую сеть». Вице-премьер также констатировал определенную положительную динамику в торговле с Россией. «В прошлом году наш товарооборот вырос на 4%, а в этом году за два месяца - на 40%, - сказал он. - И что отрадно отметить, - это машиностроение, радиоэлектроника, электроника. Предприятия Минпрома прежде всего такие высокие цифры показывают».

Просроченная дебиторская задолженность организаций Беларусь в торговле с Россией с начала года выросла на 20,5%. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня на состоявшемся в посольстве семинаре-совещании с субъектами товаропроводящей сети белорусских организаций-экспортеров, передает БЕЛТА .

«Приходится констатировать, что субъекты товаропроводящей сети остаются одним из основных источников просроченной внешней дебиторской задолженности», - сказал посол. При этом он отметил, что в последние годы в российской экономике наблюдается негативная тенденция, связанная с урегулированием платежных обязательств, усиленная нестабильной экономической ситуацией на рынке РФ.

«Приблизительно каждый пятый договор в России заключается с мошенническими структурами, которые не собираются исполнять свои обязательства по оплате поставленных товаров, - сообщил Игорь Петришенко. - Достаточно часто договоры заключают компании, находящиеся в предбанкротном состоянии. В этой связи белорусским экспортерам, прежде чем заключать договор и отгружать товар с отсрочкой платежа, следует проводить превентивную работу по проверке новых контрагентов, мониторинг финансового положения на стадии исполнения контракта, своевременное принятие мер по принудительному взысканию задолженности».

Дипломат рассказал, что год назад посольством были подготовлены и направлены всем заинтересованным методические рекомендации по недопущению возникновения проблемной задолженности. Два месяца назад совместно с российскими коллекторами был проведен обучающий семинар-вебинар по организации предконтрактной проверки партнеров. «Тем не менее количество обращений предприятий и организаций различных форм собственности в посольство по содействию в возврате просроченных долгов увеличилось в разы, - констатировал посол. - Причем в большинстве случаев это долги безнадежные. Пытаясь помочь нашим экспортерам, по тем сюжетам, где действительно не истекли сроки давности либо дела просто заволокичены службами судебных приставов на местах, мы находим должное понимание и реагирование со стороны Генпрокуратуры России, прежде всего благодаря налаженному взаимодействию с Генпрокуратурой Беларуси».

Вместе с тем Игорь Петришенко отметил, что посольство, в силу своей компетенции, к сожалению, не в состоянии уберечь экспортеров от риска заключения контракта с мошенниками или гарантировать полное погашение образовавшегося долга.

«Упреждающая работа на стадии заключения договора, мониторинг выполнения всех этапов договорных обязательств, оперативное реагирование на тревожные сигналы, своевременное обращение в судебные инстанции, настоятельное сопровождение хода исполнительного производства - это те минимальные действия, которые уберегут вас от безнадежных долгов», - посоветовал дипломат.