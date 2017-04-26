У белорусских зрителей появится возможность увидеть Тв-шоу «Импровизация» вживую. Актеры-импровизаторы Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун выступят на сцене КЗ «Минск» 21 октября.





«Импровизация» впервые появилась на телеканале ТНТ в 2016 году. В рамках шоу актеры вместе с ведущим разыгрывают импровизации, темы которых основаны на предложениях зрителей. Каждое шоу уникально: у актеров нет ни одной заготовленной шутки.

— Шоу «Импровизация» необычно для телевидения, я бы даже сказал неожиданно, потому что никто не знает до конца, что именно будет происходить на сцене. И мне нравится этот формат. Единственный сценарий, который есть в шоу — это правила игр. Все происходящее на сцене — абсолютная импровизация, — поясняет Павел Воля.





На один вечер шоу «Импровизация» перенесется с экранов телеканала ТНТ на сцену Концертного зала «Минск». Актеры-импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят на себя абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала. Увидеть, как они с этим справятся, можно будет 21 октября в КЗ «Минск».

Кстати, ведущим шоу в Минске станет Стас Шеминов.

Билеты: 22 — 145 рублей. Купить билет

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