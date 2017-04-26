Спорт — это идеология государства, здоровье нации и составная часть экономики страны, подчеркнул в беседе с руководителем агентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой и ведущим радио Александром Кривошеевым известный спортсмен, призёр Олимпийских игр в метании молота, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Девятовский.

Критика главы государства была абсолютно справедливой, особенно в части высоких достижений, но при этом государство продолжает вкладывать средства в спорт, отметил собеседник Sputnik.

"Я считаю, что огромные государство вкладывает деньги, и вы видите, как растет инфраструктура, но результаты растут не так пропорционально. Где-то мы и хуже выступили, если говорить об итогах Олимпиады в Рио, вы помните скандал с гребцами из-за милдроната. Действительно, есть проблемы, которые мы будем решать", — сказал Девятовский.



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По мнению депутата, в спортивном финансировании важно разграничивать задачи. Если, например, государство вкладывает бюджетные средства в профессиональную спортивную школу, и она на протяжении 10-15 лет не приносит результата, тогда, действительно, в этой школе лучше заниматься обычной физкультурой. В таком случае, затраты будут совершенно иными. А спорт высших достижений — это мероприятие дорогостоящее и очень точечное, отметил Девятовский.

"Сейчас идет оптимизация расходов, в том числе, и в сфере спорта. Подходы меняются. Президент обозначил, что надо заниматься талантами. Мы рады, что глава государства привел в пример федерацию легкой атлетики по нашему проекту "300 талантов для королевы", где мы охватили все школы страны, протестировав больше чем 220 тысяч детей с 1 по 3 класс, и из этих детей выбрали 300 лучших", — рассказал Девятовский.

Далее федерация продолжает заниматься с этими талантливыми детьми. Таким образом, создается условная академия легкой атлетики, где под присмотром профессионалов дети могут повышать свое мастерство. При этом половина из них —дети из малых населенных пунктов, у которых ранее не было возможности проявить себя в профессиональном спорте и рассчитывать на какое-либо развитие и достижения.

"И кроме шанса для ребенка, это еще и стратегия развития профессионального спорта, потому что можно пачками покупать легионеров за большие деньги, но они никогда не будут патриотами страны. А эти ребята будут сражаться не только за премию, но и за родину, и в этом главный посыл", — резюмировал Девятовский.

Беседу с известным спортсменом, призёром Олимпийских игр в метании молота, депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадимом Девятовским слушайте на радио Sputnik Беларусь.