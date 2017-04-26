Самый надежный вратарь регулярного чемпионата НХЛ россиянин Сергей Бобровский пропустит чемпионат мира-2017 по хоккею из-за усталости. Об этом он рассказал в интервью официальному сайту НХЛ.



Сергей Бобровский. Фото: nhl.com

28-летний голкипер «Коламбуса» провел яркий сезон, заняв первые места в регулярном чемпионате НХЛ по проценту отраженных бросков (93,1%) и среднему числу пропущенных шайб (2,06). По числу побед (41, клубный рекорд) он стал третьим в лиге, уступив только Брэйдену Холтби из «Вашингтона») и Кэму Тальбо из «Эдмонтона». «Коламбус» наделал шума в начале сезона, долгое время возглавляя турнирную таблицу лиги, и хотя затем команда несколько сбавила обороты, заняла высокое 4-е место в итоговом реестре «регулярки».

Сам Бобровский выдал вторую по длительности в истории НХЛ серию из 14 побед. А по итогам регулярного сезона «Блю Джекетс» набрали рекордные для клуба 108 очков.

Бобровский наряду с Брэйденом Холтби из «Вашингтона» и Кэри Прайсом из «Монреаля» номинирован на звание претендента на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Победитель будет назван на церемонии вручения индивидуальных наград лиги 21 июня в Лас-Вегасе.

Правда, в нынешнем розыгрыше плей-офф «синие куртки», угодившие под не на шутку разошедшийся «Питтсбург», выбыли уже в первом раунде, уступив в серии со счетом 1:4. Не задалась игра в Кубке Стэнли и у Бобровского, в пяти поединках пропустившего 20 шайб.

— Относительно участия в чемпионате мира, мы совместно с тренерским штабом пришли к выводу, что будет лучше, если в этом году роль первого номера будет выполнять Андрей Василевский из «Тампы». Почему? Это комплекс факторов, в том числе и усталость, но углубляться в причины я бы не хотел. Обе стороны остались довольны. У меня нет никаких претензий. Я уважаю тренерский штаб, у нас очень хорошие отношения. Все было сделано по-человечески, — прокомментировал свой неприезд на чемпионат мира в сборную России Сергей Бобровский.

В первом раунде плей-офф «Коламбус» чаще бросал по воротам, чем «Питтсбург (194−170), но все равно проиграл.

— Конечно, в первом раунде плей-офф вылетать неприятно. Проигрывать обидно и тяжело. Но что случилось, то случилось. Будем делать выводы и готовиться к следующему сезону, — сказал вратарь.

Что касается двух десятков пропущенных шайб от «Питсбурга», то российский голкипер без охоты вспоминает эту страницу в биографии.

— Такое бывает. Я не робот. Ошибки случаются. Ну что я могу про них сказать? Не люблю ковыряться в голах. А искать виноватых — не мое дело. Не вижу в этом смысла, — отметил Бобровский.

Многие одним из ключевых моментов серии считают первый гол «Питтсбурга» в матче № 2. Тогда в начале второго периода Конор Шири отобрал шайбу у Бобровского за воротами, а Сидни Кросби открыл счет, положив начало второй победе «Пингвинз». Но сам вратарь говорит, что на него этот гол никак не повлиял:

— Конечно, такие шайбы обидно пропускать. Но на моей игре он никак не сказался, — уверен Бобровский.

Уроженец Новокузнецка Сергей Бобровский — первый и единственный в истории российский игрок, получивший приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013). Чемпион мира 2014 года, серебряный (2015) и бронзовый (2016) медалист чемпионатов мира. Сумел пробиться в НХЛ, не будучи выбранным на драфте.

На групповой стадии ЧМ-2017 соперниками сборной России станут команды США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

Ранее от выступления на мировом форуме отказались еще два российских НХЛовца из «Монреаля» — нападающий Александр Радулов и защитник Никита Зайцев.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.