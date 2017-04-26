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"Белавиа" открыла регулярный рейс в Брюссель
Авиакомпания "Белавиа" 27 апреля открыла новый регулярный рейс по маршруту Минск - Брюссель (Шарлеруа) - Минск. Загрузка первого рейса по новому маршруту с вылетом из Минска составила 91 пассажир и 105 пассажиров - по маршруту Шарлеруа - Минск.
Замгендиректора "Белавиа" Игорь Чергинец полагает, что «рейс будет пользоваться спросом у чиновников», поскольку в «Брюсселе очень много международных организаций, штаб-квартир, представительств, финансовых организаций, фондов», передает
Полеты будут осуществляться 3 раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Время в полете составляет 2 часа 45 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 89 евро и от 175 евро – в обе стороны.
Пассажиров ждут и другие новые рейсы "Белавиа": 24 мая открывается рейс из Минска в Ереван, 30 мая - в Нижний Новгород, а 9 июня Витебск-Калининград.
Напомним, что исследовательская компания OAG из Великобритании определила самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира за период с октября 2016 по март 2017 года. ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и РУП «Национальный аэропорт «Минск»
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Авиакомпания "Белавиа" 27 апреля открыла новый регулярный рейс по маршруту Минск - Брюссель (Шарлеруа) - Минск. Загрузка первого рейса по новому маршруту с вылетом из...
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