Авиакомпания "Белавиа" 27 апреля открыла новый регулярный рейс по маршруту Минск - Брюссель (Шарлеруа) - Минск. Загрузка первого рейса по новому маршруту с вылетом из Минска составила 91 пассажир и 105 пассажиров - по маршруту Шарлеруа - Минск.

Замгендиректора "Белавиа" Игорь Чергинец полагает, что «рейс будет пользоваться спросом у чиновников», поскольку в «Брюсселе очень много международных организаций, штаб-квартир, представительств, финансовых организаций, фондов», передает БелТА .

Полеты будут осуществляться 3 раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Время в полете составляет 2 часа 45 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 89 евро и от 175 евро – в обе стороны.

Пассажиров ждут и другие новые рейсы "Белавиа": 24 мая открывается рейс из Минска в Ереван, 30 мая - в Нижний Новгород, а 9 июня Витебск-Калининград.