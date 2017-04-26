



«Девальвация российского рубля, дорогие кредиты, отсутствие свободных финансовых средств у потребителя, снижение покупательской способности - все это напрямую оказывает влияние на объемы наших экспортных поставок»

Белорусским предприятиям работать на российском рынке становится все сложнее, поэтому действовать им нужно максимально эффективно. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сегодня на состоявшемся в посольстве семинаре-совещании с субъектами товаропроводящей сети белорусских организаций-экспортеров, передает корреспондент БЕЛТА .

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко напомнил, что экспорт белорусских товаров в Россию в 2016 году составил 10,8 млрд долларов (темп роста 104%), в январе-марте 2017 года - 1,7 млрд долларов (темп роста - 141,7%). «Несмотря на то, что мы констатируем выполнение задания по наращиванию экспорта в Россию в 2016 году и позитивную его динамику в текущем году, это не повод для самоуспокоения», - подчеркнул он. По его словам, работать на российском рынке становится все сложнее.

«Девальвация российского рубля, дорогие кредиты, отсутствие свободных финансовых средств у потребителя, снижение покупательской способности - все это напрямую оказывает влияние на объемы наших экспортных поставок, - сказал Игорь Петришенко. - Растут объемы государственной поддержки российских производителей автомобильной и сельхозтехники, легкой промышленности, что нарушает ценовую конкурентоспособность белорусской продукции. В такой экономической ситуации работа белорусских предприятий на российском рынке и их субъектов товаропроводящей сети должна быть максимально эффективна. Но со своей стороны мы видим, что ряд застарелых проблем по-прежнему не находит своего решения».

Посол отметил, что по состоянию на 1 января 2017 года на территории России создано 189 субъектов товаропроводящей сети, в том числе предприятиями Минпрома - 51, концернов Беллегпром - 45, Беллесбумпром - 18, Белнефтехим - 11, Белгоспищепром - 9. Вместе с тем, сообщил он, объемы поставок через собственные субъекты товаропроводящей сети не растут, а даже снизились в 2016 году предприятиями Минпрома - на 77 млн долларов, или на 5,3%, концернов Белнефтехим - на 86,5 млн долларов, или 21,3%, Белгоспищепром - на 16,2 млн долларов, или на 4,2%. «Сохраняют свою актуальность такие проблемы, как качество продукции, сервисное обслуживание, обеспечение запасными частями», - подчеркнул Игорь Петришенко.-