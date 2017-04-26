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Bentley для любителей экономить топливо. Кроссовер Bentayga получил под капот дизельный двигатель

27.04.2017 16:44 — Разное | Tut.by  
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Кроссовер Bentyaga первым среди моделей Bentley получил под капот… да-да, дизель! С мая этого года роскошный SUV на тяжелом топливе будет доступен для заказа в соседней России.


Под капотом Bentayga Diesel установлен четырехлитровый V8, который с помощью пары турбонагнетателей и электрического компрессора развивает 421 «лошадку» и 900 Нм крутящего момента. К слову, этим же мотором оснащается и «разогретый» кроссовер Audi SQ7, с которым Bentayga делит общую платформу. В паре с 8-ступенчатым «автоматом» дизельный двигатель разгоняет Bentayga до 100 км/ч за паспортные 4,8 секунды, максимальная скорость достигает 270 км/ч. В общем, более быстрого дизельного «паркетника» в мире пока нет, уверяют в Bentley.


С полным баком новинка способна проехать до 1000 км (средний заявленный расход — 7,9 л/100 км). На выбор россиянам предложат версии с четырех-, пяти- или семиместным салоном. В списке оснащения кроссовера — адаптивный круиз-контроль, камера ночного видения, контроль рядности движения, активная система подавления кренов и прочие полезные «в хозяйстве» опции.


Уже озвучена и стоимость Bentayga Diesel для российского рынка — от 11 млн 900 тысяч рублей (без малого 209 тысяч долларов по текущему курсу). Первые покупатели получат дизельные «паркетники» Bentley этой осенью.

 
 
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Bentley Bentayga оснастили 420-сильным дизельным двигателем, с которым кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды.

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