Кроссовер Bentyaga первым среди моделей Bentley получил под капот… да-да, дизель! С мая этого года роскошный SUV на тяжелом топливе будет доступен для заказа в соседней России.





Под капотом Bentayga Diesel установлен четырехлитровый V8, который с помощью пары турбонагнетателей и электрического компрессора развивает 421 «лошадку» и 900 Нм крутящего момента. К слову, этим же мотором оснащается и «разогретый» кроссовер Audi SQ7, с которым Bentayga делит общую платформу. В паре с 8-ступенчатым «автоматом» дизельный двигатель разгоняет Bentayga до 100 км/ч за паспортные 4,8 секунды, максимальная скорость достигает 270 км/ч. В общем, более быстрого дизельного «паркетника» в мире пока нет, уверяют в Bentley.





С полным баком новинка способна проехать до 1000 км (средний заявленный расход — 7,9 л/100 км). На выбор россиянам предложат версии с четырех-, пяти- или семиместным салоном. В списке оснащения кроссовера — адаптивный круиз-контроль, камера ночного видения, контроль рядности движения, активная система подавления кренов и прочие полезные «в хозяйстве» опции.





Уже озвучена и стоимость Bentayga Diesel для российского рынка — от 11 млн 900 тысяч рублей (без малого 209 тысяч долларов по текущему курсу). Первые покупатели получат дизельные «паркетники» Bentley этой осенью.