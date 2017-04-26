26 апреля состоялись матчи 27-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Знакомим с главными событиями игрового дня.



Фото: МФК «Столица»

«Столица» после тяжелой победы над «Лидсельмашем» ехала в Микашевичи не без опасений. Местный «Гранит» давно славится тем, что на домашней площадке любит давать фаворитам щелчки по носу. Тем более что очки парням из Микашевичей нужны были как воздух (еще есть шансы побороться за плей-офф).

Однако на деле «Гранит» смог продержаться всего лишь первые 5 минут, а затем голы в его ворота посыпались с завидной регулярностью. Хет-трики оформили Сергей Крыкун и Тарас Королишин, дубли — на счету Игоря Щербича и Фероза, еще один гол забил Александр Чибисов (итог — 11:3).

Победа позволила «Столице» существенно улучшить разницу забитых и пропущенных мячей, а также сохранить за собой первое место в турнирной таблице.

Ближайший преследователь «айтишников» гомельский ВРЗ не без проблем дома обыграл «Форте» (6:3). Могилевчане дерзко начали встречу, забив уже на 3-й минуте, однако затем испугались и прижались к собственным воротам, пропустив шесть мячей.

Теперь «вагоноремонтники» могут мечтать о том, что через тур дома они крупно выиграют у «Столицы», тем самым практически обеспечив себе победу в «гладком» чемпионате.

Центральное противостояние тура случилось в Минске — встречались легенды белорусского мини-футбола, МАПИД и «Дорожник». До этого обе команды шли ровно (имели одинаковое количество баллов), и поражение в этом матче означало то, что одна из команд отстанет от другой на 3 балла, опустившись при этом на 6-ю позицию (победа «Витэна» над ЦКК была гарантирована). Игра прошла в напряжении, долгое время счет держался 1:1. Вперед выйти могли и те, и другие, было много фолов. И в момент, когда показалось, что ничья неизбежна, забил Попов (40-я минута -1:2), тем самым принеся своей команде очень важные три очка.

А также:

«Лидсельмаш» одержал дежурную победу над «Аматаром» (5:2). Но самое интересное еще впереди: в 30-м туре лидчане встретятся с МАПИДом, отстающим от них всего на один балл.

«Витэн» выиграл у ЦКК 7:2. Победа позволила «энергетикам» обогнать в турнирной таблице «Дорожник».

«Борисов-900» и БЧ сыграли результативную ничью 2:2. Теперь в активе обеих команд по 41 баллу. За три тура до конца «гладкого» чемпионата они оторвались от девятого места ровно на три балла.

Два поединка 27-го тура состоялись ранее. Так, «УВД-Динамо» взяло верх над «АК Южный» (7:4), а минскому «Динамо-БНТУ» было засчитано техническое поражение со счетом 0:5 от «Охраны-Динамо» (за присутствие на площадке ранее предупрежденного игрока).

27-й тур

«Охрана-Динамо» (Минск) 5−0 «Динамо-БНТУ» (Минск)

«АК-Южный» (Гомель) 4−7 «УВД-Динамо» (Гродно)

ВРЗ (Гомель) 6−3 «Форте» (Могилёв)

ЦКК (Светлогорск) 2−7 «Витэн» (Орша)

«Дорожник» (Минск) 1−2 МАПИД (Минск)

БЧ (Гомель) 2−2 «Борисов-900» (Борисов)

«Гранит» (Микашевичи) 3−11 «Столица» (Минск)

«Лидсельмаш» (Лида) 5−2 «Аматар» (Брест).

Команды И В Н П М О 1. Столица 27 21 4 2 116−46 67 2. ВРЗ 27 21 1 5 117−52 64 3. Лидсельмаш 27 18 4 5 113−51 58 4. МАПИД 27 17 6 4 97−51 57 5. Витэн 27 16 7 4 105−63 55 6. Дорожник 27 17 3 7 96−58 54 7. Борисов-900 27 12 5 10 85−75 41 8. БЧ 27 12 5 10 73−65 41 9. УВД-Динамо 27 11 5 11 77−92 38 10. Гранит 27 10 5 12 106−119 35 11. Форте 28 9 6 13 73−88 33 12. Охрана-Динамо 28 8 4 16 81−84 28 13. АК Южный 27 6 1 20 52−97 19 14. Аматар 27 4 4 19 57−112 16 15. Динамо-БНТУ 27 3 2 22 61−137 11 16. ЦКК 27 1 0 26 47−166 3