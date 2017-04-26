



Так охарактеризовал складывающуюся ситуацию генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Генпрокурор сегодня в Москве принял участие в семинаре-совещании с субъектами товаропроводящей сети белорусских организаций-экспортеров. Особое внимание на мероприятии уделено обсуждению проблемных вопросов, возникающих при взыскании просроченной дебиторской задолженности и мерах, принимаемых субъектами товаропроводящей сети белорусских предприятий по минимизации рисков возникновения такой задолженности и по ее погашению, - сообщает БЕЛТА .

Александр Конюк напомнил, что Генпрокуратуре Президентом поручено заниматься вопросами дебиторской задолженности. «На последнем совещании по правоохранительным органам Президент еще раз акцентировал внимание, что Генеральная прокуратура должна заниматься, и очень плотно, возмещением ущерба государству, - сказал Александр Конюк. - Дебиторка - это возмещение ущерба». По его словам, криминальную составляющую в вопросах дебиторской задолженности пока снизить не удалось.

«Что сегодня с товаропроводящими сетями? Вы, наверное, слышали о последних громких делах. Арест Алексеева - это все в том же контексте, это один из мошенников, воров, по-другому говоря, который значительные суммы воровал у государства, вывел их через аффилированные системы за рубеж. Часть перевел на непонятные фирмы. Просто вор. Он арестован, находится в Минске, понесет наказание. Вообще товаропроводящие сети, как они работают, на мой взгляд, как генерального прокурора, они со своей задачей не справляются. Мало того, что не справляются, еще и преступления совершают», - отметил Александр Конюк.

Генпрокурор подчеркнул, что сама по себе система товаропроводящей сети должна быть обязательно. «Примеры положительные, когда они дают весомый экономический результат, есть, - сказал он. - Но очень много примеров, когда действуют мошеннические схемы. В том числе и наши чиновники создали подконтрольные фирмы здесь, в Москве, зарабатывают нечестным путем себе на жизнь, буду прямо так и говорить. И Генеральная прокуратура сейчас очень плотно вместе с другими правоохранительными органами занимаются этой проблемой».

Александр Конюк отметил еще одну тенденцию. «Генеральный прокурор занимается дебиторской задолженностью, а они (руководители предприятий) отдали мне заявление, руки умыли и считают, что все их проблемы решены, - отметил генпрокурор. - Так не будет. Мы сейчас будем привлекать и директоров предприятий, если их вина есть, и руководителей товаропроводящей сети. Потому что они занимают такую позицию нейтральную, вроде это не их дело».

Касаясь кадровой политики в товаропроводящей сети, генпрокурор назвал ее профанацией. «Назначаются на эти должности люди, никакого отношения не имеющие к экономике, абсолютно не понимающие в этом, - считает он. - По протекции, по знакомству как-то устраиваются. Зарплаты здесь по сравнению с Беларусью сумасшедшие у них, но они себя не окупают».

Говоря в целом о дебиторской задолженности, Александр Конюк сообщил, что она достигла значительной суммы около 400-500 млн долларов, причем в последнее время наметилась негативная тенденция по ее увеличению. «Я понимаю, когда бизнес несет экономический риск, но когда заранее идут на мошеннические схемы, когда заранее знают, что договор не будет выполняться, это уже никуда не годится», - подытожил генпрокурор.