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Подробности встречи Александра Лукашенко с Сергеем Румасом

27.04.2017 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с главой Банка развития Сергеем Румасом, который ранее в должности вице-премьера правительство курировал экономическое направление.

Глава государства попросил руководителя Банка развития поделиться мнением о тенденциях в экономике и предупредить о каких-либо настораживающих факторах, если таковые существуютв настоящее время. Это может быть важно при принятии дальнейших решений в экономической и финансовой сферах, подчеркнул президент.

"Я хотел бы без всяких расчетов и таблиц ваше внутреннее убеждение и настроение в экономике и финансах. Что нужно было бы сделать Национальному банку, и, возможно, правительству. Тем более что я вас просил, чтобы вы держали руку на пульсе и постарались аккумулировать ситуацию, которая происходит в банковской среде. Что надо предпринять в этом плане", — сказал Лукашенко.

Подробности встречи Александра Лукашенко с Сергеем Румасом
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко поговорил с Румасом о кровеносной системе экономики

Во время рабочей встречи речь шла и о деревообрабатывающей отрасли. С прошлого года деревообрабатывающий холдинг страны находится в управлении Банка развития. В течение двух лет финансовое положение проблемных предприятий отрасли удалось улучшить, в текущем году поставлена задача выйти на рентабельную работу.

Во время встречи глава государства одобрил основные положения пятилетней стратегии развития деревообрабатывающих предприятий страны. Также в ходе встречи президент коснулся и темы сельского хозяйства.

"Нам надо на мелиорированных землях очень серьезно подходить к севооборотам. То, что я наблюдал, 30% посевов погибло. Почему? Потому что посеяли озимые на низких почвах мелиорированных. И там по весне до сих пор стоят лужи. 2/3 полей нормально выглядят, а 1/3 поля в лужах. И там урожая нет. Спрашивается, зачем на таких полях сеять зерновые. Там надо возделывать травы. Для меня важно, какова там ситуация", — сказал президент.

В свою очередь, Сергей Румас рассказал президенту о социальных проектах, которыми занимается Банк развития. Один из них  - проект  "Школьный автобус" — в настоящее время близится к завершению. В рамках проекта для перевозки детей в регионах закуплено 330 автобусов на сумму в 20 миллионов долларов.

"Глава государства дал поручение по благотворительным проектам Банка развития, которые будут касаться как совершенствовании материальной базы здравоохранения, так и совершенствования учебного процесса в общеобразовательной школе", — сообщил по итогам встречи Сергей Румас.

Комментарии президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Банка развития Сергея Румаса слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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На встрече президента Беларуси с главой Банка развития обсуждалась ситуация в экономической и финансовой сферах, положение дел в деревообрабатывающей отрасти и...

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