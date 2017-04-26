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Экономика Минска в 1 квартале сработала, как в прошлом году

27.04.2017 17:54 — Разное | Ежедневник  
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Экономика Минска в 1 квартале сработала, как в прошлом годуМинска в 1 квартале сработала, как в прошлом году">

Такое заявление сделал председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук на заседании, на котором рассматривались итоги социально-экономического развития столицы в январе-марте.

«ВРП Минска сложился за первый квартал в объеме почти 6,5 млрд белорусских рублей. Впервые с 2014 года удалось преломить негативную динамику сокращения ВРП и выйти на уровень первого квартала 2016 года», - цитирует Николая Рогащука БЕЛТА.

Доля Минска в формировании ВВП страны составила 28,9%. Положительный вклад в формирование ВРП Минска внесли такие виды экономической деятельности, как:

  • обрабатывающая промышленность (удельный вес в ВРП - 16,8%, темп роста - 105,2%);
  • информация и связь (13,1% и 107,6%);
  • транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (8,2% и 102,8%);
  • строительство (4,2% и 102,9%), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (3,2% и 108,3%);
  • здравоохранение и социальные услуги (2,6% и 101,1%);
  • услуги по временному проживанию и питанию (1,5% и 100,5%).

Индекс промышленного производства за январь-март текущего года составил в Минске 105,4%. При этом 58 промышленных предприятий столицы не достигли уровня производства января-марта прошлого года. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции по Минску в текущем году увеличился, если в январе этот показатель составлял 12,1%, то по итогам января-марта - уже 13,6%.

Одним из условий обеспечения занятости населения в экономике города является создание новых рабочих мест. По предварительной оценке, задание на январь-март по трудоустройству на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств будет выполнено в полном объеме. Экспорт товаров организаций, подчиненных Мингорисполкому, и юридических лиц без ведомственной подчиненности за январь-февраль 2017 года составил 280,2 млн долларов с темпом роста 125,9% при задании на первый квартал 101%; импорт - 1098,3 млн долларов с темпом роста 128,2%.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое заявление сделал председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук на заседании, на котором рассматривались итоги социально-экономического...

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