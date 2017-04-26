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Ходченкова разделась для нового клипа Ленинграда "Экстаз" 18+
Эта работа стала одной из самых долгих в истории группы — клип длится более 10 минут. Видео, опубликованное совсем недавно, собрало уже почти 170 тысяч просмотров.
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Сергей отметил, что клип не побил по стоимости рекорд видео «Кольщик», который назывался самым дорогим в истории группы. Сообщается, что режиссером клипа выступила Анна Пармас.
Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст
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Группа представила новую работу на песню "Экстаз".
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