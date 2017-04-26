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Ходченкова разделась для нового клипа Ленинграда "Экстаз" 18+

27.04.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
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Группа «Ленинград» представила новый клип на песню «Экстаз» с российской актрисой Светланой Ходченковой в главной роли. В видео актриса снимается в откровенных пастельных сценах 18+.


Эта работа стала одной из самых долгих в истории группы — клип длится более 10 минут. Видео, опубликованное совсем недавно, собрало уже почти 170 тысяч просмотров.

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Сергей отметил, что клип не побил по стоимости рекорд видео «Кольщик», который назывался самым дорогим в истории группы. Сообщается, что режиссером клипа выступила Анна Пармас.

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.

Когда: 1 декабря 20.00.

Где: «Минск-Арена».

Сколько: сектора — 35−95 рублей, танцпол — 65, фан-зона — 80 рублей. Для лиц старше 18 лет.

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Теги: Минск
 
 
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