Группа «Ленинград» представила новый клип на песню «Экстаз» с российской актрисой Светланой Ходченковой в главной роли. В видео актриса снимается в откровенных пастельных сценах 18+.





Эта работа стала одной из самых долгих в истории группы — клип длится более 10 минут. Видео, опубликованное совсем недавно, собрало уже почти 170 тысяч просмотров.

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Сергей отметил, что клип не побил по стоимости рекорд видео «Кольщик», который назывался самым дорогим в истории группы. Сообщается, что режиссером клипа выступила Анна Пармас.

Напомним, что в этом году группа «Ленинград» отмечает свое 20-летие и в честь юбилея даст второй концерт за год в Минске 1 декабря.

Когда: 1 декабря 20.00. Где: «Минск-Арена». Сколько: сектора — 35−95 рублей, танцпол — 65, фан-зона — 80 рублей. Для лиц старше 18 лет. Купить билет

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Кстати, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Филиппа Киркорова .

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