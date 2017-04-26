Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» поблагодарил своих болельщиков за сезон, выпустив видео, на котором представлены кадры с последнего домашнего матча, в котором был крупно обыгран «Нижний Новгород».

Автором слов и исполнителем выступил ведущий домашних матчей «драконов» Сергей Соболь.

Видео: Tsmoki TV

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Минувший сезон оказался непростым для команды, которая после нового года рассталась с несколькими ключевыми игроками, которые перебрались в зарубежные клубы.

Минчане проиграли 15 из 17 последних матчей в Единой лиге ВТБ и заняли 12-е место среди 13 команд в итоговой турнирной таблице, не пробившись в плей-офф.

Кроме того, пять заключительных матчей чемпионата Единой лиги ВТБ минчане провели под руководством нового главного тренера «Цмокаў» Александра Крутикова, который 22 марта сменил на этом посту Игоря Грищука. Крутикову удалось добиться первой и единственной пока виктории в своей четвертой встрече у руля команды.

Более удачно «Цмокi» выступили на евроарене. Не сумев пробиться в груповой этап Лиги чемпионов, минчане попытали счастья к Кубке ФИБА, где в соперничестве с кипрским АПОЭЛом, литовским «Шяуляем» и чешским «Пардубице» сумели пройти во 2-й групповой раунд, затем упорно сражались за выход в 1/8 финала, но не сумели опередить венгерский «Керменд» и французский «Нантер», которые отобрались в плей-офф. В своей группе минчане стали третьими, обойдя лишь израильскую «Бней-Герцлию».

Теперь «Цмокi» сосредоточатся на чемпионате Беларуси. Минчане стартуют сразу с полуфинала, где встретятся с «Рубоном». Первые два матча серии до трех побед команды проведут в Витебске (29 и 30 апреля), третий поединок запланирован на 6 мая в Минске.