﻿ Мирный и Хьюи пробились в полуфинал на теннисном турнире в Будапеште. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мирный и Хьюи пробились в полуфинал на теннисном турнире в Будапеште

27.04.2017 18:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи пробились в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в Будапеште (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном матче Мирный и Хьюи победили австралийско-шведский дуэт Сэм Грот / Роберт Линдстедт — 7:6 (10:8), 4:6, 10:7.

Соперниками белорусско-филиппинской пары в борьбе за выход в финал будут американец Брайан Бейкер и хорват Никола Мектич. На старте турнира Максим Мирный и Трет Хьюи обыграли еще один интернациональный тандем Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.

В парном разряде соревнований в китайском Аннинге (призовой фонд — $ 150 тыс.) белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо вышли в полуфинал, одолев в упорнейшей борьбе китайский тандем Ян Баи / Ди Ву — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 10:5.

На турнире в узбекском Карши (призовой фонд — $ 25 тыс.) белорус Егор Герасимов, занимающий 268-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграл в четвертьфинале узбекского теннисиста Темура Исмаилова (435-й номер рейтинга АТР) — 6:1, 6:2. В полуфинале парного разряда белорусско-эстонский тандем Дмитрий Жирмонт / Владимир Иванов уступил в трехсетовом матче индийскому дуэту Шрирам Баладжи / Вишну Вардхан — 6:4, 6:7 (2:7), 5:10.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи пробились в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в Будапеште (призовой фонд - 482 тыс. евро).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ходченкова разделась для нового клипа Ленинграда "Экстаз" 18+
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика