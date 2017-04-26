Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи пробились в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в Будапеште (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном матче Мирный и Хьюи победили австралийско-шведский дуэт Сэм Грот / Роберт Линдстедт — 7:6 (10:8), 4:6, 10:7.

Соперниками белорусско-филиппинской пары в борьбе за выход в финал будут американец Брайан Бейкер и хорват Никола Мектич. На старте турнира Максим Мирный и Трет Хьюи обыграли еще один интернациональный тандем Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.

В парном разряде соревнований в китайском Аннинге (призовой фонд — $ 150 тыс.) белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо вышли в полуфинал, одолев в упорнейшей борьбе китайский тандем Ян Баи / Ди Ву — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 10:5.

На турнире в узбекском Карши (призовой фонд — $ 25 тыс.) белорус Егор Герасимов, занимающий 268-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграл в четвертьфинале узбекского теннисиста Темура Исмаилова (435-й номер рейтинга АТР) — 6:1, 6:2. В полуфинале парного разряда белорусско-эстонский тандем Дмитрий Жирмонт / Владимир Иванов уступил в трехсетовом матче индийскому дуэту Шрирам Баладжи / Вишну Вардхан — 6:4, 6:7 (2:7), 5:10.