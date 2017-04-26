



За первый квартал 2017 года инфляция в Беларуси снизилась до 6,4% в годовом выражении, отмечает Национальный банк Беларуси.

Как сообщила пресс-служба правительства, первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 27 апреля принял участие в расширенном заседании правления Национального банка.

Во время рассмотрения итогов реализации денежно-кредитной политики в I квартале 2017 года было заявлено, что Национальный банк Республики Беларусь продолжит проведение взвешенной антиинфляционной политики в Беларуси, сохранит стратегическую направленность монетарной политики на снижение инфляции как основы для возобновления устойчивых темпов экономического роста.

В ходе заседания также отмечено, что главной тенденцией начала текущего года стало замедление инфляции, опережающее прогноз. Так, за январь-март прирост потребительских цен в годовом выражении снизился до 6,4%. В основном это связано с благоприятной ситуацией на внутреннем валютном рынке, которая фактически стала дополнительным драйвером для позитивных изменений в динамике денежного предложения и в сфере ожиданий экономических субъектов.

Формирование благоприятных тенденций позволило продолжить политику снижения процентных ставок. С начала текущего года Национальный банк несколько раз принимал решения об уменьшении ставки рефинансирования и ставок по своим инструментам. При этом допускается возможность дальнейшего понижения процентных ставок при условии закрепления тренда на замедление инфляции.

Антиинфляционная политика как стратегическое направление деятельности Национального банка в долгосрочной перспективе нашла свое отражение в указе Президента от 6 апреля 2017 года №108, которым в качестве основной цели Нацбанка устанавливается поддержание ценовой стабильности. Ограничение инфляции создает условия для снижения процентных ставок, повышения интереса к сбережениям и доступности кредитования в национальной валюте.

На заседании отдельное внимание уделено взаимодействию банков со своими клиентами. Несмотря на достаточно низкий платежеспособный спрос на денежные ресурсы со стороны предприятий, банки продолжают оказывать им финансовую поддержку. Постепенно расширяется потребительское кредитование.

По итогам дискуссии участники заседания согласились с целесообразностью обеспечения индивидуального подхода к каждому субъекту хозяйствования, содействия со стороны банков в решении проблем закредитованности предприятий, подготовки инвестпроектов, предоставлении услуг инвестиционного банкинга и иных форм финансирования.

В части развития платежной системы основной задачей в текущем году является переход с 4 июля 2017 года на международную структуру номера счета и банковского идентификационного кода - IBAN и BIC в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022, продолжили в управлении информации и общественных связей. Переход на IBAN и BIC позволит минимизировать издержки при проведении платежей и в целом повысить эффективность платежной системы за счет возможности на стадии приема платежа однозначно определить страну, банк и участников расчетов, проверить корректность указания номера счета до отправки платежа. Подготовительная работа проводится банками в соответствии с согласованными планами.

Национальный банк обратил внимание банков на необходимость активизации информационно-разъяснительной работы с клиентами и заблаговременного информирования об изменении номеров их счетов и банковского идентификационного кода обслуживающего банка. Также банкам следует обеспечить проведение с клиентами разъяснительной работы о необходимости своевременного информирования их контрагентов о новых реквизитах, приведения заключенных договоров в соответствие с законодательством.