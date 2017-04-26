В ближайшее время национальная сборная Беларуси по хоккею отправится в Бордо (Франция), где проведет два товарищеских матча в рамках "Евровызова" против французов (30 апреля и 1 мая). Команда уже не вернется в Беларусь — во Франции она продолжит подготовку в Чемпионату мира. Напомним, уже 5 мая сборная проведет первый групповой матч против команды Финляндии.



© Sputnik / Александр Шурмелев Льюис рассказал о лучшем составе сборной Беларуси по хоккею

"Два дня назад я разговаривал с Сергеем и Андреем о моих ожиданиях от их действий на Чемпионате мира. Я напомнил им о том, какой опыт у них за плечами — это игры и в НХЛ, и выступления на различных Чемпионатах мира. Я думаю, что они неплохо проявят себя при игре в обороне", — рассказал Льюис на пресс-конференции в Минске в четверг.

Наставник попросил поделиться братьев своим опытом с молодыми хоккеистами.