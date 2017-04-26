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Чемпионат мира: Льюис рассказал, как мотивировал братьев Костицыных

27.04.2017 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ближайшее время национальная сборная Беларуси по хоккею отправится в Бордо (Франция), где проведет два товарищеских матча в рамках "Евровызова" против французов (30 апреля и 1 мая). Команда уже не вернется в Беларусь — во Франции она продолжит подготовку в Чемпионату мира. Напомним, уже 5 мая сборная проведет первый групповой матч против команды Финляндии.

Чемпионат мира: Льюис рассказал, как мотивировал братьев Костицыных
© Sputnik / Александр Шурмелев
Льюис рассказал о лучшем составе сборной Беларуси по хоккею

"Два дня назад я разговаривал с Сергеем и Андреем о моих ожиданиях от их действий на Чемпионате мира. Я напомнил им о том, какой опыт у них за плечами — это игры и в НХЛ, и выступления на различных Чемпионатах мира. Я думаю, что они неплохо проявят себя при игре в обороне", — рассказал Льюис на пресс-конференции в Минске в четверг.

Наставник попросил поделиться братьев своим опытом с молодыми хоккеистами.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси рассказал журналистам, о чем говорил с братьями Костицыными перед отъездом во Францию, где пройдет Чемпионат мира по хоккею....

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