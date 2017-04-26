|
"Может, мне удастся стать кем-то вроде Серены", или Что мы знаем про теннисистку Арину Соболенко
После побед в матчах Кубка Федерации Арину Соболенко сравнивают с Сереной Уильямс. SPORT.TUT.BY рассказывает о том, на кого равняется 18-летняя белорусская теннисистка, кто делает ее сильнее, а также — о соперничестве и дружбе с Верой Лапко.
Соболенко сравнивают с Сереной Уильямс, а ей нравится Шарапова
Арина Соболенко (122-й номер мирового рейтинга) играет активно и предпочитает короткие розыгрыши — в три-четыре удара. Такой теннис называют силовым, а манеру — агрессивной. Самым ярким представителем этого стиля среди действующих теннисисток является первая ракетка мира американка Серена Уильямс.
— В туре есть еще две девушки, которые с такой же мощью исполняют удары, как ты, — это Серена и Винус Уильямс, — сказал он. — Соболенко третья в этом списке.
— Серьезно? Я никогда не видела, как они играют. Но сравнение мне нравится! Может, мне удастся стать кем-то вроде Серены.
Самой Арине близок теннис россиянки Марии Шараповой. Ей также нравится, как Маша ведет себя на публике и в общении с поклонниками. В мужском теннисе Соболенко переживает за швейцарца Роджера Федерера. А среди прочтенных ею книг есть автобиография американца Андре Агасси — 8-кратного чемпиона турниров серии Большого шлема.
Как и у ее кумиров, у Арины Соболенко сильный характер. Волевые качества помогли девушке провести трехсетовые поединки с игроками из топ-100 в матчах за сборную. В случае с голландкой Кики Бертенс у Арины был матчбол, который, увы, не удалось реализовать. А швейцарку Викторию Голубич Соболенко одолела в решающем сете после провала во второй партии (6:3, 2:6, 6:4).
— Она умеет выигрывать, казалось бы, абсолютно безнадежные матчи, — уверен руководитель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин. — Иной раз ловишь себя на мысли, что ее бойцовские качества превалируют над физической формой.
— В некоторых других белорусских спортсменах я бы хотел чаще видеть такую энергетику, как у Соболенко, — признался
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
— Энергия из нее так и прет, —
Тренировалась у Пучек, Сашурина и позвала в команду россиянина
До открытия Национальной академии тенниса Арина Соболенко работала под началом Сергея Александрова. Позже тренировалась у Татьяны Пучек и Владимира Перко, наставника Ольги Говорцовой. Вместе с Перко Соболенко выиграла свой первый турнир-«пятидесятитысячник». Это случилось в мае 2016 года в китайском Тяньцзине.
Такого результата удалось достичь в сотрудничестве со спарринг-партнером Антоном Дубровым, сыном Эдуарда Дуброва, и тренером по физподготовке Вадимом Сашуриным, чемпионом мира по биатлону.
С конца прошлого года Арину «ведет» российский специалист Халил Ибрагимов. Прежде он тренировал Полину Лейкину. Выбор в пользу Ибрагимова Соболенко сделала потому, что «понравилось его видение моей карьеры, планы по развитию игры».
— Спасибо вам за то, что вы со мной, несмотря на мой ужасный характер, — так Арина подписала фото с тренерами в Instagram после победы над голландками в Кубке Федерации. — За то, что вкладываете в мое развитие душу, силы и время! Знаю, вы считаете меня неблагодарной, но, поверьте, я вам благодарна и люблю вас, моя команда!
Перешла на взрослые турниры раньше, чем Вера Лапко
В женскую сборную по теннису одногодка Арины Соболенко Вера Лапко попала на год раньше. Напомним, в 2016-м Лапко в возрасте 17 лет
Тем временем Соболенко выступала на взрослых турнирах. Решение о переходе на этот уровень было продиктовано низким рейтингом Арины, который не позволял отбираться на юниорские турниры серии Большого шлема. Дабы не тратить время впустую, Арина набиралась опыта на турнирах Международной федерации тенниса.
— И Лапко, и Соболенко одновременно было предложено потихонечку отходить от детского тенниса и раньше стартовать на турнирах среди взрослых, —
— Арина играет хорошо, много работает, — тепло
О стремительном прогрессе Арины свидетельствует и то, что за неделю подготовки к матчу со Швейцарией она
Соболенко и Лапко удается сохранять теплые отношения благодаря общим победам. Вместе с Ульяной Гриб, которой
В соцсетях Соболенко и Лапко нередко подшучивают друг над другом. Так, в 2014 году Вера вызвала Арину на Ice Bucket Challenge. Соболенко, разумеется, не спасовала перед испытанием с обливанием ледяной водой.
Как и Лапко, Соболенко в 2017 году впервые приняла участие с квалификационном турнире к взрослому турниру на открытом чемпионате Австралии. Обе теннисистки выбыли во втором раунде отборочного этапа.
Спортивная семья, детские победы и успехи в женском туре
В теннис Арину привел отец-хоккеист Сергей. В семейном архиве Соболенко есть снимок Сергея с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным и главным трофеем Национальной хоккейной лиги. Вероятно, он был сделан во время визита российского вратаря в Минск в 2004 году после завершения победного для его команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» сезона.
Первым же соревнованием, где победила Арина, стала открытое первенство СДЮШОР. Ей было 12. В 13 лет Соболенко стала лучшей на турнире ГЦОР по теннису и открытом республиканском турнире на призы РЦОП по теннису. До перехода на взрослые турниры в 2014 году Соболенко не было равных еще на четырех детских стартах.
Осенью 2015 года Арина впервые выиграла два турнира-«десятитысячника» в турецкой Анталье, а в декабре того же года ей покорился «двадцатипятитысячник» в индийском Пуне. Про успех в Тяньцзине говорилось выше. Еще раз Соболенко становилась победительницей на «пятидесятитысячнике» в Токио в ноябре 2016 года.
Еще четыре факта об Арине Соболенко
Первый гонорар Арина Соболенко спустила на платья. Девушка любит сладкое. Утверждает, что без него «звереет».
Учится Соболенко в Белорусском государственном университете физической культуры на спортивно-педагогическом факультете спортивных игр и единоборств. Форму обучения, как и многие спортсмены-профессионалы, выбрала заочную.
Судя по профилю Арины в Instagram, ее девиз по жизни — «Сражайся за свои мечты».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После побед в матчах Кубка Федерации Арину Соболенко сравнивают с Сереной Уильямс. SPORT.TUT.BY рассказывает о том, на кого равняется 18-летняя белорусская теннисистка,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии