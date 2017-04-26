После побед в матчах Кубка Федерации Арину Соболенко сравнивают с Сереной Уильямс. SPORT.TUT.BY рассказывает о том, на кого равняется 18-летняя белорусская теннисистка, кто делает ее сильнее, а также — о соперничестве и дружбе с Верой Лапко.



Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Соболенко сравнивают с Сереной Уильямс, а ей нравится Шарапова

Арина Соболенко (122-й номер мирового рейтинга) играет активно и предпочитает короткие розыгрыши — в три-четыре удара. Такой теннис называют силовым, а манеру — агрессивной. Самым ярким представителем этого стиля среди действующих теннисисток является первая ракетка мира американка Серена Уильямс.

В разговоре с Соболенко после выхода сборной Беларуси в финал Кубка Федерации корреспондент сайта Fedcup.com попробовал связать эти факты.

— В туре есть еще две девушки, которые с такой же мощью исполняют удары, как ты, — это Серена и Винус Уильямс, — сказал он. — Соболенко третья в этом списке.

— Серьезно? Я никогда не видела, как они играют. Но сравнение мне нравится! Может, мне удастся стать кем-то вроде Серены.





Самой Арине близок теннис россиянки Марии Шараповой. Ей также нравится, как Маша ведет себя на публике и в общении с поклонниками. В мужском теннисе Соболенко переживает за швейцарца Роджера Федерера. А среди прочтенных ею книг есть автобиография американца Андре Агасси — 8-кратного чемпиона турниров серии Большого шлема.

Как и у ее кумиров, у Арины Соболенко сильный характер. Волевые качества помогли девушке провести трехсетовые поединки с игроками из топ-100 в матчах за сборную. В случае с голландкой Кики Бертенс у Арины был матчбол, который, увы, не удалось реализовать. А швейцарку Викторию Голубич Соболенко одолела в решающем сете после провала во второй партии (6:3, 2:6, 6:4).

— Она умеет выигрывать, казалось бы, абсолютно безнадежные матчи, — уверен руководитель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин. — Иной раз ловишь себя на мысли, что ее бойцовские качества превалируют над физической формой.

— В некоторых других белорусских спортсменах я бы хотел чаще видеть такую энергетику, как у Соболенко, — признался в февральском интервью SPORT.TUT.BY главный тренер сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков.

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— Энергия из нее так и прет, — рассказал SPORT.TUT.BY капитан женской команды Эдуард Дубров. — Говорю ей: «Работай с мячом. Не смотри на противника. Тут враг себе только ты сама. И запомни: каждый твой удар начинается с работы ногами». У нее нельзя отобрать желание играть определенным образом из разных точек корта, а вот подчистить игру, расставить акценты можно. А если она продолжит вкладывать много сил в каждый мяч, то быстро сдуется. Арина должна плотно и длинно играть, в три четверти силы. Когда видит, что мяч прилетает ближе, идти и выигрывать розыгрыш. Привел Соболенко в качестве примера действия Серены Уильямс. Как только играешь ей в хавкорт, этот мяч сразу убивается в пользу Уильямс. После матча с Нидерландами поработал с Ариной, показал ей то, о чем говорил. Она заулыбалась. Значит, поняла.

Тренировалась у Пучек, Сашурина и позвала в команду россиянина

До открытия Национальной академии тенниса Арина Соболенко работала под началом Сергея Александрова. Позже тренировалась у Татьяны Пучек и Владимира Перко, наставника Ольги Говорцовой. Вместе с Перко Соболенко выиграла свой первый турнир-«пятидесятитысячник». Это случилось в мае 2016 года в китайском Тяньцзине.

Такого результата удалось достичь в сотрудничестве со спарринг-партнером Антоном Дубровым, сыном Эдуарда Дуброва, и тренером по физподготовке Вадимом Сашуриным, чемпионом мира по биатлону.



Арина Соболенко, Антон Дубров (слева) и Владимир Перко. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

С конца прошлого года Арину «ведет» российский специалист Халил Ибрагимов. Прежде он тренировал Полину Лейкину. Выбор в пользу Ибрагимова Соболенко сделала потому, что «понравилось его видение моей карьеры, планы по развитию игры».

— Спасибо вам за то, что вы со мной, несмотря на мой ужасный характер, — так Арина подписала фото с тренерами в Instagram после победы над голландками в Кубке Федерации. — За то, что вкладываете в мое развитие душу, силы и время! Знаю, вы считаете меня неблагодарной, но, поверьте, я вам благодарна и люблю вас, моя команда!



Арина Соболенко, Вадим Сашурин, Эдуард Дубров и Халил Ибрагимов (справа налево). Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Перешла на взрослые турниры раньше, чем Вера Лапко

В женскую сборную по теннису одногодка Арины Соболенко Вера Лапко попала на год раньше. Напомним, в 2016-м Лапко в возрасте 17 лет покорился юниорский открытый чемпионат Австралии , который позволил ей стать первой юниоркой в мире.

Тем временем Соболенко выступала на взрослых турнирах. Решение о переходе на этот уровень было продиктовано низким рейтингом Арины, который не позволял отбираться на юниорские турниры серии Большого шлема. Дабы не тратить время впустую, Арина набиралась опыта на турнирах Международной федерации тенниса.



Ника Шитковская, Арина Соболенко и Вера Лапко (слева направо). Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

— И Лапко, и Соболенко одновременно было предложено потихонечку отходить от детского тенниса и раньше стартовать на турнирах среди взрослых, — рассказал SPORT.TUT.BY в апреле 2016 года Александр Шакутин. — Экс-тренер Веры Эдуард Дубров настоял на том, чтобы через победы на соревнованиях среди ровесников получить первые приглашения от организаторов крупных состязаний. Его я не сумел переубедить, зато Арина согласилась на мое предложение. «Как вы скажете, так и будет», — ответила она. Победа [Лапко] в Мельбурне — это великое достижение, и все же мы тут делаем ставку на воспитание профессиональных игроков. А потому я до сих пор считаю, что переход Веры во взрослый теннис должен был состояться раньше и что мы потеряли время.

— Арина играет хорошо, много работает, — тепло отозвалась о подруге по команде Вера Лапко во время подготовки к матчу Кубка Федерации с Нидерландами. — Я постоянно вижу ее на кортах. Ее успехи меня не смущают, а мотивируют делать все от меня зависящее, чтобы мы шли вровень. У меня было больше побед в юниорском теннисе, а Арина сейчас стоит выше в рейтинге среди теннисистов-профессионалов. Посмотрим, что будет дальше.

О стремительном прогрессе Арины свидетельствует и то, что за неделю подготовки к матчу со Швейцарией она увеличила скорость ввода мяча в игру на 25 км/ч . Таковы наблюдения Эдуарда Дуброва.











Соболенко и Лапко удается сохранять теплые отношения благодаря общим победам. Вместе с Ульяной Гриб, которой оказывала финансовую поддержку Виктория Азаренко , они становились шестыми на юниорском чемпионате мира и выступали на Кубках Европы. Тренировал девушек нынешний капитан сборной Дубров.

В соцсетях Соболенко и Лапко нередко подшучивают друг над другом. Так, в 2014 году Вера вызвала Арину на Ice Bucket Challenge. Соболенко, разумеется, не спасовала перед испытанием с обливанием ледяной водой.

Публикация от (@sabalenka_aryna) Авг 22 2014 в 7:43 PDT

Как и Лапко, Соболенко в 2017 году впервые приняла участие с квалификационном турнире к взрослому турниру на открытом чемпионате Австралии. Обе теннисистки выбыли во втором раунде отборочного этапа.

Спортивная семья, детские победы и успехи в женском туре

В теннис Арину привел отец-хоккеист Сергей. В семейном архиве Соболенко есть снимок Сергея с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным и главным трофеем Национальной хоккейной лиги. Вероятно, он был сделан во время визита российского вратаря в Минск в 2004 году после завершения победного для его команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» сезона.



Николай Хабибулин и отец Арины Соболенко Сергей (справа). Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Первым же соревнованием, где победила Арина, стала открытое первенство СДЮШОР. Ей было 12. В 13 лет Соболенко стала лучшей на турнире ГЦОР по теннису и открытом республиканском турнире на призы РЦОП по теннису. До перехода на взрослые турниры в 2014 году Соболенко не было равных еще на четырех детских стартах.

Осенью 2015 года Арина впервые выиграла два турнира-«десятитысячника» в турецкой Анталье, а в декабре того же года ей покорился «двадцатипятитысячник» в индийском Пуне. Про успех в Тяньцзине говорилось выше. Еще раз Соболенко становилась победительницей на «пятидесятитысячнике» в Токио в ноябре 2016 года.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Еще четыре факта об Арине Соболенко

Первый гонорар Арина Соболенко спустила на платья. Девушка любит сладкое. Утверждает, что без него «звереет».

Учится Соболенко в Белорусском государственном университете физической культуры на спортивно-педагогическом факультете спортивных игр и единоборств. Форму обучения, как и многие спортсмены-профессионалы, выбрала заочную.

Судя по профилю Арины в Instagram, ее девиз по жизни — «Сражайся за свои мечты».