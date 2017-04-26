



В Беларуси создан общественно-консультативный совет по вопросам образования, сообщила пресс-служба Министерства образования.

ОКС создан приказом министра образования Игоря Карпенко.

На первом заседании рабочей группы председателем совета избран директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, его заместителями - депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак и первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова. Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Анна Старовойтова избрана секретарем совета.

В мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, представители педагогической общественности, сферы культуры и спорта. Главной функцией созданного совета станет обсуждение наиболее актуальных и социально значимых вопросов в сфере образования. Так, в ходе первого заседания рабочей группы были рассмотрены вопросы экологического воспитания молодого поколения и предстоящие изменения законодательства в сфере образования.

При рассмотрении первого вопроса участники совета обозначили аспекты формирования здорового образа жизни среди молодежи, определили роль учреждений образования в этом процессе. Основное внимание присутствующие уделили организации школьного питания и выбору оптимального времени начала учебного дня школьников.

Второй вопрос коснулся новой редакции Кодекса об образовании, которая предусматривает нормативное закрепление профильного образования в старшей школе, расширение возможностей допрофильной подготовки, корректирует минимальные сроки получения профессионально-технического образования, закрепляет два вида учебных заведений - профессиональный лицей для получения профессионально-технического образования и колледж для получения среднего специального образования. Плюс к этому новая редакция Кодекса устанавливает двухступенчатую систему обучения в вузах.