Белорусская хоккейная сборная не будет претендовать на медали чемпионата мира, который состоится в мае. Такое мнение высказал один из наиболее опытных игроков команды нападающий Андрей Костицын, комментируя БелаПАН заявление главного тренера Дэйва Льюиса о том, что перед сборной стоит задача завоевать награды.



Андрей Костицын. Фото: Прессбол

— Про медали, наверное, речи не может идти. Но мы будем настраиваться на каждую игру. Если все будет складываться так, как идет у нас на тренировках, думаю, нас ждут успехи в некоторых матчах, — сказал Андрей Костицын.

Форвард также прокомментировал слова Льюиса о том, что в этом году у белорусов самый сильный состав.

— Да каждый год нам говорят такое. Кто-то уходит, кто-то приходит из команды. Мне сложно оценить, действительно ли эта сборная самая сильная. Увидим на чемпионате мира, кто на что способен, — отметил игрок.

По словам Льюиса, Андрей Костицын и его младший брат Сергей должны стать лидерами нынешнего состава сборной. На этот счет между тренером и игроками состоялась приватная беседа.

— Пришли к Дэйву в кабинет и поговорили о чемпионате мира, о будущем, которое нас ждет. Про его ожидания от нашей игры, — раскрыл подробности встречи Костицын-старший.

На вопрос, готов ли он стать лидером сборной, Андрей ответил: «Почему нет?»

Как отметил Сергей Костицын, он давно считается одним из лидеров национальной дружины и этого бремени не боится.



Сергей Костицын. Фото: hockey.by

— Прошлый год был неудачным для всех нас, а не для кого-то отдельно. Выводы мы сделали. Понятно, что от нас ждут голов — постараемся не подвести. Главное — в каждом матче играть на победу и сражаться, — сказал Костицын-младший.

На прошлом чемпионате мира белорусы заняли 12-е место из 16, став худшими на турнире по ряду показателей. Год назад тренерский штаб также заявлял о медальных задачах. Сделать прогноз об итоговом месте белорусов на ЧМ-2017 Сергей Костицын отказался:

— Я настраиваюсь просто выходить и играть, посмотрим, что из этого получится.

29 апреля сборная вылетает из Минска в Бордо (Франция), где сыграет два товарищеских матча с хозяевами. После них белорусы отправятся в Париж, в котором проведут групповую стадию чемпионата мира. Соперниками белорусов будут: Финляндия (5 мая, 17.15), Чехия (6 мая, 17.15), Канада (8 мая 17.15), Швейцария (10 мая, 17.15), Франция (12 мая, 21.15), Словения (13 мая, 17.15) и Норвегия (16 мая, 13.15). Четыре лучшие команды группы выходят в плей-офф, худшая покинет элитный дивизион.