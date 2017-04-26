Новым наставником «Барселоны» может стать Хуан Карлос Унсуэ — нынешний помощник главного тренера Луиса Энрике, сообщает TMW.



Луис Энрике и Хуан Карлос Унсуэ. Фото: fcbarcelona.dk

Руководство «Барселоны» хочет сохранить преемственность в работе тренерского штаба после Энрике. Унсуэ будет предложен контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. По данным источника, его кандидатуру поддерживают игроки.

Луис Энрике ранее объявил, что покинет «Барселону» после окончания нынешнего сезона.