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"Барселона" определилась, кому предложит пост главного тренера после ухода Энрике
Новым наставником «Барселоны» может стать Хуан Карлос Унсуэ — нынешний помощник главного тренера Луиса Энрике, сообщает TMW.
Руководство «Барселоны» хочет сохранить преемственность в работе тренерского штаба после Энрике. Унсуэ будет предложен контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. По данным источника, его кандидатуру поддерживают игроки.
Луис Энрике ранее объявил, что покинет «Барселону» после окончания нынешнего сезона.
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Руководство "Барселоны" хочет сохранить преемственность в работе тренерского штаба после Энрике.
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