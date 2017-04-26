«350 тысяч человек — что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю», — прокомментировал декрет № 3 Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у экспертов, какими могут быть реальные альтернативы налогу на тунеядство.

«Есть карта соцстрахования? Показал ее в поликлинике и получил бесплатную услугу»



Игорь Марзалюк. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Я — за карту социального страхования! — говорит депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. — Чтобы ни нашу страну никто ни в чем не обвинял, ни мы друг друга не обвиняли. Так, как во всем цивилизованном мире: кто работает, тот ест и получает социальные блага. Если человек находится в тяжелой жизненной ситуации, он должен показать, что действительно не работает, зарегистрироваться в центре занятости, получать пособие и всеми силами искать хотя бы минимальный источник существования. А тот, кто орет громче всех, не регистрируется на бирже и при этом очень неплохо выглядит, пусть платит 100%!

Депутат напоминает о том, что уже высказывался об ошибках декрета № 3. Но в целом, по его мнению, декрет направлен на то, чтобы выявить тех, «кто по серым схемам получает деньги, но при этом не платит государству».

— У нас много тех, кто нелегально работает в стране или за ее пределами. Я всегда неплохо зарабатывал, и мне противно, когда я должен платить налоги, а кто-то не должен — только потому, что нашел удобную схему. Единственной разумной альтернативой декрету № 3 я вижу карту социального страхования. Есть карта? Показал ее в поликлинике и получил бесплатную услугу. Нет карты? Заплатил 100% за вырванный зуб или операцию. Но карта социального страхования — это на перспективу: нужно все продумать и проработать.

«Если человек не финансирует госрасходы, то пусть заплатит за ЖКУ по полному тарифу»

Валерий Бельский. Фото из личного архива героя

Директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский объясняет, что найти альтернативу декрету № 3 в социальном государстве непросто.

— Институт экономики в соответствии с поручениями президента рассмотрел множество стратегий, которые помогли бы пополнить и использовать фонды общественного потребления: от совершенствования системы налогообложения с увеличением налоговой нагрузки на потребление и дифференциацией налога на доходы (за счет роста вычетов для низкооплачиваемых сотрудников) и так называемого семейного налогообложения — до внедрения дифференцированной оплаты услуг с учетом мирового опыта, — рассказывает Валерий Бельский. По его словам, предложения сотрудников Института экономики НАН направили в «заинтересованные органы госуправления».

При этом Валерий Бельский приводит в пример опыт литовцев.

— В Литве те граждане, которые не попадают в категорию обязательного страхования здоровья (то есть не работают или не получают такого страхования от государства), должны страховаться сами. Это ежемесячные взносы — 9% от минимальной зарплаты. Сегодня это порядка 34 евро. Получается, за год «накапывает» около 410 евро. Концепция близка к белорусской: не работаешь, но хочешь получать бесплатное лечение, — плати.

Но в Беларуси, по его мнению, такая практика невозможна: идеи вроде «лечить бесплатно только тех, у кого есть карта соцстрахования, противоречат Конституции нашего государства». Белорусам, в отличие от литовцев, гарантировано право на бесплатное лечение без исключений.

— В целом весьма трудно выделить сферы, в которых возможен дифференцированный подход по обеспечению полной оплаты без учета заложенных социальных трансфертов, — рассуждает Валерий Бельский. — Среднее или профессионально-техническое образование на безвозмездной основе обеспечивается государством. Тот, кто достиг совершеннолетия и учится на более высоких ступенях, еще не может финансировать госрасходы.

Субсидируется государством, например, и общественный транспорт, но дифференцировать оплату за проезд тоже будет сложно: придется как минимум ввести еще одну категорию билетов, уточняет эксперт.

— Пока что с определенностью удалось выделить лишь одну сферу, где можно дифференцировать оплату для тех, кто финансирует госрасходы и нет, — ЖКХ. Если бы такое решение приняли, оно бы вписалось в действующий порядок оплаты, предусматривающий нормирование потребления данных услуг, включая платежи за электричество, — отмечает Валерий Бельский. — Если человек не участвует в финансировании госрасходов, то стоимость ЖКУ для него может определяться, как говорится, по полной, и это не будет противоречить нашему законодательству, как в других случаях. Но это все равно было бы временное решение, так как в перспективе население будет возмещать 100% затрат.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Но Валерий Бельский подчеркивает, что та форма участия в финансировании госрасходов, которую предусматривает декрет № 3, все же гораздо проще дифференцированной оплаты.

— Более того, она достаточно гибкая, поскольку есть коллегиальное рассмотрение тяжелых жизненных ситуаций: если человек не может участвовать в финансировании госрасходов, он освобождается от уплаты сбора. Все достаточно прозрачно. К тому же потенциал совершенствования декрета № 3 не исчерпан: можно более четко обозначить категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора. Например, один или два ребенка в семье — это большая разница. А для тех, кто не в состоянии трудоустроиться, можно предусмотреть неденежную форму компенсации, например, посредством участия в общественных работах.

«Если бы было достаточно рабочих мест, то с декретом проблем практически бы не возникало»

— Введение системы социального страхования — это довольно рациональное предложение. Но в Беларуси еще нет инфраструктуры для того, чтобы это все работало, у нас пока не могут даже ввести нормальную систему поддержки нетрудоустроенных, — отмечает кандидат экономических наук, доцент, докторант БГУ Вячеслав Ярошевич. — Надо ввести страховки по безработице, которые можно будет получать до двух лет, как в развитых странах. Это нужно для того, чтобы было время найти работу, переквалифицироваться, сменить место жительства, получить водительские права или выучить новый язык. А то сейчас белорусы боятся потерять работу, потому что могут оказаться без средств к существованию.

Вячеслав Ярошевич. Фото из личного архива.

​Но на введение системы социального страхования, отмечает Вячеслав Ярошевич, потребуется не менее двух лет.

— В переходный период можно внести изменения в декрет, он требует доработки, или наложить на него мораторий, — считает эксперт. — Если бы экономика сейчас генерировала достаточное количество рабочих мест, то с декретом проблем практически не было. Но так как экономика только-только начинает выходить из двухлетней рецессии, то людям найти нормальное рабочее место очень сложно. Конкуренция идет за рабочие места даже за 200−300 рублей.

«Самая рациональная альтернатива — отменить этот несчастный декрет № 3»

Валерий Карбалевич. Фото TUT.BY

— Самая рациональная альтернатива — отменить этот несчастный декрет № 3 и забыть о нем, как о страшном сне, — считает политолог Валерий Карбалевич. — Одним неудачным документом власть создала себе столько проблем, сколько ни один противник не создал бы.

Эксперт обращает внимание на то, что цель принятия декрета до сих пор непонятна:

— Во всяком случае экономического эффекта он не дает. Как Лукашенко сказал , это декрет идеологический и моральный. В рамках этой парадигмы: что надо всех заставить работать, — альтернативы декрету № 3 быть не может, — говорит Валерий Карбалевич.