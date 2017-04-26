В Гродненской области в 2017—2020 годах отремонтируют не менее 900 км местных автодорог согласно отраслевой госпрограмме, сообщил сегодня на заседании облисполкома губернатор Владимир Кравцов, сообщает БЕЛТА .

В соответствии с государственной программой за три года Гродненский регион должен привести в порядок не менее 900 км автомобильных дорог именно местного значения. На это предусмотрены средства дорожного сбора и областного бюджета, пояснил губернатор. «В списки этих дорог попадут асфальтированные, бетонные, гравийные местные дороги. Будет проведен их ремонт, восстановление и строительство определенных участков», — рассказал Владимир Кравцов.

В районах составляются списки улиц и дорожных участков в зависимости от их загруженности, других факторов. Преимущество отдают оживленным дорогам, которые ведут к востребованным объектам инфраструктуры, например, медучреждениям, усадьбам хозяйств.

Всего в области расположено 10,6 тыс. км местных автодорог. Помимо обозначенных 900 км, оставшиеся 9,7 тыс. км КУП «Гроднооблдорстрой» будет обслуживать, проводить текущий, ямочный ремонт, на что средства выделяются ежегодно, добавил губернатор.

На заседании облисполкома сегодня рассматривали вопрос о перспективах развития агроэкотуризма и создании комфортных условий для проживания граждан в агрогородках. В таких населенных пунктах области в 2017 году планируется отремонтировать 65,7 км дорог, а с 2018-го по 2020 год за счет кредитных средств намерены привести в порядок еще 254 км дорог агрогородков.

Как сообщалось, на приведение в порядок местных автодорог Беларуси в 2017—2020 годах будет направлено около Br900 млн из средств дорожного сбора и местных бюджетов.