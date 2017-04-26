Россиянка Мария Шарапова одержала вторую подряд победу, вернувшись на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.



Мария Шарапова. Фото: Reuters

Во втором круге турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте с призовым фондом 710 900 долларов Мария Шарапова обыграла другую россиянку Екатерину Макарову (№ 43 рейтинга WTA) — 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 19 минут.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Мария Шарапова встретится с эстонкой Анетт Контавейт (№ 73).

Напомним, что Шарапова отбывала дисквалификацию за употребление мельдония и была исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для участия в турнирах после отбытия наказания и дальнейшего подъема в табели о рангах ей нужны wild card, так как у нее теперь нет формальных оснований быть посеянной на крупных соревнованиях или даже участвовать в отборе к ним.

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с обнаружением в ее организме следов мельдония, который был запрещен с 1 января 2016 года и который она до этого принимала многие годы по назначению своего врача. Изначально срок дисквалификации составлял два года, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил его на девять месяцев.

Шарапова возобновила официальные выступления уже на следующий день после отбытия дисквалификации на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, где она побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах. Организаторы выделили россиянке специальное приглашение. В первом круге нынешнего турнира Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи (№ 36).

Мария Шарапова — экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, в ее активе 35 титулов в одиночном разряде и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне.