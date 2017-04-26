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Шарапова одержала вторую победу, вернувшись на корт после дисквалификации
Россиянка Мария Шарапова одержала вторую подряд победу, вернувшись на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
Во втором круге турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте с призовым фондом 710 900 долларов Мария Шарапова обыграла другую россиянку Екатерину Макарову (№ 43 рейтинга WTA) — 7:5, 6:1. Поединок продолжался 1 час 19 минут.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Мария Шарапова встретится с эстонкой Анетт Контавейт (№ 73).
Напомним, что Шарапова отбывала дисквалификацию за употребление мельдония и была
Шарапова была
Шарапова возобновила официальные выступления уже на следующий день после отбытия дисквалификации на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте, где она побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах. Организаторы выделили россиянке специальное приглашение. В первом круге нынешнего турнира Шарапова
Мария Шарапова — экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров серии Большого шлема, в ее активе 35 титулов в одиночном разряде и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне.
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Россиянка Мария Шарапова одержала вторую подряд победу, вернувшись на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
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