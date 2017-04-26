|
Der Spiegel опубликовал доказательства того, что Роналду откупился от обвинений в изнасиловании
Журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений в изнасиловании девушки.
В частности, немецкое издание привело переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.
— Посредник говорит, что она потрясена и рыдает, но пока разговоров о денежной компенсации нет. Хотя они появятся позже, — написал де Кастро Роналду.
— Хорошо, — ответил звездный португалец.
Затем на телефонный номер футболиста пришло новое сообщение от де Кастро: «950 тыс. долларов». Роналду ответил вопросом: «Просят эту сумму?»
Осорио чуть позже сообщил клиенту:
— Это первые требования. Сейчас просят 660 тысяч евро. Мы ответим отказом. Переговоры продолжаются.
— Слишком много? — написал Роналду.
Де Кастро ответил:
— Думаю, да. Считаю, что мы договоримся о меньшей сумме.
— Должно быть меньше! — подытожил переписку Криштиану.
Позже де Кастро рассказал Роналду об итогах переговоров:
— Мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить посреднику, о котором я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации, и было нелегко прийти к такому соглашению.
Der Spiegel приложил к своему материалу документы, на которых есть подпись самого Роналду. Стоит отметить, что немецкое издание привело доказательства перечисления денег, но не факта изнасилования футболистом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии