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Der Spiegel опубликовал доказательства того, что Роналду откупился от обвинений в изнасиловании

27.04.2017 20:37 — Разное | Tut.by  
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Журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений в изнасиловании девушки.


Фото: Reuters

В частности, немецкое издание привело переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.

— Посредник говорит, что она потрясена и рыдает, но пока разговоров о денежной компенсации нет. Хотя они появятся позже, — написал де Кастро Роналду.

— Хорошо, — ответил звездный португалец.

Затем на телефонный номер футболиста пришло новое сообщение от де Кастро: «950 тыс. долларов». Роналду ответил вопросом: «Просят эту сумму?»

Осорио чуть позже сообщил клиенту:

— Это первые требования. Сейчас просят 660 тысяч евро. Мы ответим отказом. Переговоры продолжаются.

— Слишком много? — написал Роналду.

Де Кастро ответил:

— Думаю, да. Считаю, что мы договоримся о меньшей сумме.

— Должно быть меньше! — подытожил переписку Криштиану.

Позже де Кастро рассказал Роналду об итогах переговоров:

— Мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить посреднику, о котором я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации, и было нелегко прийти к такому соглашению.

Der Spiegel приложил к своему материалу документы, на которых есть подпись самого Роналду. Стоит отметить, что немецкое издание привело доказательства перечисления денег, но не факта изнасилования футболистом.

 
 
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Журнал Der Spiegel опубликовал материалы, подтверждающие, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду в январе 2010 года заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений...

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