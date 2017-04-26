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В Столине за рулем задержали пьяного начальника РОВД
В нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства задержан начальник Столинского РОВД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили достоверные источники.
Начальника Столинского РОВД, подполковника милиции Вячеслава Филипчика задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности инцидента пока неизвестны.
В Столинском РОВД сообщили, что их начальник в длительном отпуске уже две недели. Его обязанности выполняет заместитель. Когда Вячеслав Филипчик появится на службе, неизвестно.
Напомним, в ноябре прошлого года бывший ВРИО ГАИ Барановичского района Андрей Волковыцкий насмерть
Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич
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