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В Столине за рулем задержали пьяного начальника РОВД

27.04.2017 20:55 — Разное | Tut.by  
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В нетрезвом состоянии за рулем транспортного средства задержан начальник Столинского РОВД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили достоверные источники.

Начальника Столинского РОВД, подполковника милиции Вячеслава Филипчика задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности инцидента пока неизвестны.

В Столинском РОВД сообщили, что их начальник в длительном отпуске уже две недели. Его обязанности выполняет заместитель. Когда Вячеслав Филипчик появится на службе, неизвестно.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший ВРИО ГАИ Барановичского района Андрей Волковыцкий насмерть сбил женщину на автодороге Ляховичи — Барановичи. Он был пьян. В феврале 2017-го Волковыцкого осудили на семь лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил, что приказом министра «Госавтоинспекция практически сплошным порядком подвергнута исследованию с помощью детектора лжи, то есть полиграфа, чтобы в дальнейшем не было таких случаев, который произошел в Барановичском районе. Одна треть сотрудников процедуру не прошла, и контракт с ними продлен не будет».

 
 
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