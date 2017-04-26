Престижная профессия, успешная карьера, достойный заработок и безбедная жизнь — цель многих людей, но для ее достижения у большинства уходят годы. Алексей Капоня уже в двадцать семь лет дорос до начальника кредитного отдела одного из ведущих белорусских банков. «И это все? Такой будет вся моя жизнь?» — однажды подумал парень и… уволился с работы. Стал фотографом, увлекся кастомными мотоциклами, а на зиму и вовсе уезжает из Минска на Бали.





— Да, я зимую на Бали. Не люблю минские зимы. На острове я отдыхаю: загораю, пью кокосы, занимаюсь серфингом. А когда приезжаю в Минск, то катаюсь на своих мотоциклах — девушки как мухи на мед слетаются, — легкомысленно заявляет Алексей при встрече.

По всему видно, любит Леша ошарашивать людей с ходу. Вот и заявление про праздное времяпровождение — как щелчок пальцами для привлечения внимания. Поездки на Бали, серфинг и кастомы — это то, что люди видят в первую очередь.

— Я не мажор, разве что пижон немного, — улыбается Алексей. — Мажор — это когда все, что есть у человека, куплено за деньги обеспеченных родителей. Мне же пришлось зарабатывать на все блага самому.

Предполагалось, что с Алексеем разговор пойдет исключительно про кастомбайки. Но оказалось, что у нашего героя необычная биография.





Алексей вырос в Заводском районе, в Шабанах. Богатых родителей не было: мама воспитывала сына одна, поэтому пробиваться в жизни парню пришлось самому. После учебы в экономическом университете «на банкира» Алексей устроился в банк — сначала рядовым специалистом, но карьера быстро пошла вверх.

— В 27 лет я был начальником кредитного отдела. Это было очень круто. Среди коллег об этом можно только мечтать, — вспоминает Алексей. — Ко мне приходили за советом.

Заработка начальника отдела хватало, чтобы безбедно жить, позволять себе маленькие радости: вечеринки, посиделки в баре, а также, чтобы отложить энную сумму денег про запас. Но каждый новый день был похож на предыдущий: Алексей вставал по звонку будильника, надевал костюм с галстуком и шел решать серьезные денежные вопросы.

— Когда мне стукнуло 30, я подумал: вот у меня есть все, к чему я стремился. Выше должность я уже не получу — это «потолок». И такой будет вся моя дальнейшая жизнь — скучная и по расписанию.





Такая перспектива Алексея не радовала. И однажды он написал заявление на увольнение.

— О моем решении уйти из банка знала мама. Она меня не отговаривала от этого шага. Большинство знакомых тоже нормально реагировали на эту новость. Так я ушел в никуда. У меня не было «запасного аэродрома» в виде новой работы, я вообще не знал, чем буду заниматься дальше.

Около года Алексей «проедал деньги, отложенные в тумбочку». Параллельно занимался фотографией. Эта деятельность оказалась продуктивной и начала приносить доход после того, как Алексей закинул несколько снимков на фотостоки (агентство, куда фотографы отправляют свои снимки, которые может купить любой желающий. За каждое использование автор снимка получает денежное отчисление. — AUTO.TUT.BY). А сегодня прибыль от фотостоков — основной доход Алексея.

Публикация от Johan (@johanchik) Апр 21 2017 в 12:51 PDT

— Четыре года назад я попал на Бали — знакомые уезжали туда жить, кто на месяц, кто на всю зиму. Я подумал: почему бы и мне не попробовать? — рассказывает Алексей. — На острове мне понравилось, просто мечта — солнечно и тепло, море и пляж, пальмы. Конечно, я не валялся там дни напролет на пляже. Фотограф может работать в любой точке мира, так что я по-прежнему снимал. У меня был свободный график: мог проснуться в 11.00, но работать иногда приходилось до двух ночи. Моего дохода мне хватает, чтобы жить так, как я хочу.

На Бали Алексей заметил, что люди чаще всего передвигались на двухколесном транспорте: велосипеды, скутеры, мопеды и мотоциклы. Но его внимание привлекли необычные байки, на которых ездили туристы. Потом парень узнал, что это — кастомные мотоциклы (изготовленные в единственном экземпляре, обычно это иначе оформленные или полностью переделанные серийные модели мотоциклов. — AUTO.TUT.BY).

Публикация от kireyonok EVA (@kireyonok) Апр 24 2017 в 4:19 PDT

— Кастомы мне сильно запали в душу. Здорово — едешь по побережью, ветер в лицо, за спиной красивая девушка сидит. Насмотрелся, воодушевился и захотелось себе такой мотоцикл. Хотя, до этого я ездил только на мопедах, да и в водительских правах у меня была открыта только категория В — легковые автомобили.

По возвращению в Беларусь Алексей начал узнавать, есть ли в Минске кастомы. Немного разочаровался — оказалось, что эта культура у нас только зарождается. Но найти нужных людей и воплотить мечту в реальность помог случай.

— Как-то я гулял по городу и услышал красивый звук мотоцикла. Смотрю: едет экземпляр, подобный тем, что я видел на Бали. Я проводил его взглядом и понял, что есть и у нас люди с такими же интересами, как и у меня. А потом сходил на выставку рекастовых мотоциклов и познакомился с мастерами.

После общения с «нужными людьми» желание ездить на кастоме у Алексея окончательно укрепилось. Он походил на курсы по вождению мотоциклов и открыл права на категорию А. На шаг к мечте парень стал ближе, не хватало лишь самого мотоцикла. Алексей решил, что «построит» свой кастом сам. Через интернет начались поиски нужного «донора» (мотоцикл, который используется как основа для кастома).





— В Минске ничего нужного не было, «донор» нашелся в Москве. Это был Yamaha SR400 модельного ряда 1978 года, выпущен он был в 2005 году. Кстати, эти мотоциклы выпускаются и сейчас. Заодно заказал винтажные шины Firestone — в Минске такие не купишь. Из Москвы на автомобиле с прицепом привез мотоцикл и колеса.

События эти происходили в июне 2015 года. На курсы, получение прав и покупку мотоцикла у Алексея ушел всего месяц. Еще два месяца парень «строил» свой мотоцикл. Кстати, новое хобби Алексея дешевым не назовешь — за «донора» и колеса он заплатил больше 3 тысяч долларов, еще такая же сумма ушла на запчасти и работу, которую должны были делать специалисты.

— Заказывал запчасти из Китая, Америки, Японии, Германии. Какие-то детали приходили быстро — дней за 10−15, но некоторые ждал и месяц-полтора. Бывало, что растаможка стоила больше, чем сама деталь.





Пока запчасти были в пути, Алексей принялся за «строительство». Как и что делать изучал в основном в интернете, некоторые нюансы уточнял у знакомых кастомайзеров.

— Было немного страшно. Особенно, когда начал пилить мотоцикл. Держу инструмент в руках и думаю: «Вот сейчас буду распиливать на куски свои три тысячи долларов», — смеется Алексей. — Опасения возникали из-за того, что может не получиться затея. Ведь сколько знакомых ребят было, которые брались за какое-то дело, а потом остывали и весь этот дорогостоящий металлолом валялся в гараже.

Алексей говорит, что самое сложное в этой работе воплотить в жизнь картинку, которую себе нарисовал. Представляешь, как будет выглядеть мотоцикл, а когда начинаешь работать, то понимаешь, что надо делать по-другому. Некоторые работы Алексей все же решил доверить профессионалам: например, покраску, сварочные работы, пошив сидушки.

— Через два месяца, в августе, мотоцикл был готов. Только не хватало еще сидушки — ее еще не дошили. Но мне так хотелось прокатиться по городу, что на место сиденья я прикрепил картонку и поехал по городу, — вспоминает мотоциклист.



Большие скорости Алексей не любит. Хотя по паспорту этот мотоцикл может ездить больше 150 км/ч, больше чем 120 км/ч парень на нем не ездил. Признается, что больше любит проехать на кастоме, чтобы покрасоваться.

— Еду, а люди из окон машин палец большой показывают — мол, класс! Очень приятно.

И хотя своим первым проектом Алексей остался доволен и в том сезоне успел еще покататься пару месяцев, захотелось ему другой мотоцикл — помощнее. Алексей периодически просматривал предложения о продаже «доноров» и наткнулся на интересное объявление из Литвы.

— Двухцилиндровый Yamaha XS500 1978 года выпуска, 50 лошадей — для тех лет это была мощь. В декабре того же года поехал и купил его. Вместе с растаможкой он обошелся мне примерно 1200 евро.

Однако состояние мотоцикла было похуже, чем первого купленного байка. Даже бак проржавел настолько, что в него пролезали пальцы. Алексей загорелся новым проектом до такой степени, что даже перезимовать решил не на теплых островах, а в Минске, а заодно сделать новый кастом. Но в этот раз опыта у парня было больше, поэтому и работать было легче.

— Почти каждый день приходил в холодный гараж и «строил» мотоцикл. Холодно, руки и ноги стыли. Но работу эту бросать не хотел. Ведь столько денег еще потратил на запчасти! Точную сумму я не скажу — в какой-то момент перестал считать, сколько уходит денег. Только одни поворотники которые установлены в ручках стоит по 100 долларов каждый!

Публикация от Johan (@johanchik) Май 4 2016 в 3:08 PDT

Проект был закончен через три месяца, и уже весной 2016-го Алексей гордо выехал в город на новом кастоме. А чтобы первый мотоцикл не скучал в гараже, парень отдал его покататься своему другу.

— Ну отдал, а что тут такого? Мне не жалко. Да, много сил и средств потрачено. Но это всего лишь вещь, железяка, пусть даже этот байк я очень люблю. За ненадобностью я даже готов его продать. Конечно, вложенные деньги я не верну, но таковы условия рынка.

В этом сезоне Алексей уже выезжал на дорогу — выдавались теплые деньки и он не мог удержаться от соблазна. Несмотря на то, что мотоцикл мощнее, чем первый, Леша на нем тоже не разгоняется — незачем.

— Эти мотоциклы не для гонок, а для красоты. Хотя, конечно, на них можно и погонять. Но я этого делать не буду — возраст и мысли дозрели до того, чтобы не делать таких опрометчивых поступков. Езжу я без экипировки, считаю, что мне она ни к чему.





К байкерской братии, которая по вечерам собирается в определенных местах, а потом носится по городу, Алексей относится нейтрально — не осуждает, но и не поддерживает.

— Мотоциклистов на спортбайках я называю «пчелы». Они даже звенят похоже «уиу!» и скорости проносятся мимо, — засмеялся Алексей. — Не знаю, что в такой езде хорошего, но это не мое.

Парень говорит, что те, кто предпочитает ездить на кастомных мотоциклах — совсем другие, предпочитают размеренность, неспешность и даже какую-то царственную гордость. Суетливые сборища по вечерам — не их атмосфера.

— Мы можем собраться и выехать несколькими экипажами на природу, посидеть, пообщаться. А потом так же спокойно вернуться обратно, — объясняет парень. — А вот это разделение на мотоциклистов и байкеров я вообще не понимаю, нет никакого разделения. Это всего лишь английское и русское слово.









































О планах на будущее и о том, какой будет его следущий мотоцикл и будет ли он вообще, Алексей не рассказывает. Говорит, пустое это дело, планировать на далекую перспективу.

— Я живу так, как мне нравится, планы не строю и не понимаю, как можно это делать. Хотя, ведь еще несколько лет назад, будучи работником банка именно это я делал! Будет ли у меня еще один мотоцикл, а может не один — я не знаю.

Алексей утверждает, что дело вовсе не в деньгах — если он захочет, то на мотопроекты и другие идеи они найдутся. Главное — желание, которое надо стремиться исполнить.

— Есть мечта, на которую требуются деньги — иди и заработай. Не можешь заработать на одной работе, работай на трех, но только не жалуйся и не ной. Да, это сложно, но ведь само ничего к нам не придет. Поэтому я просто живу и радуюсь тому, что у меня есть и что будет в будущем.



